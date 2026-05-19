Madagascar: Basketball 3X3 - Le challenger de La Réunion dans le viseur des joueurs

Le basketball 3x3 malgache poursuit son ouverture vers les compétitions internationales. Les 22 et 23 mai à Maevatanàna, le Red River 3x3, inscrit dans le circuit FIBA 3x3 Lite Quest, réunira plusieurs catégories, notamment les Élites hommes et dames ainsi que les U23 et U17.

L'enjeu dépasse le simple cadre national. À la clé, des tickets qualificatifs pour le Challenger de La Réunion, une compétition importante du circuit régional qui pourrait offrir davantage de visibilité aux joueurs malgaches. Ces derniers tenteront de saisir cette opportunité vers l'ouverture à la scène internationale.

Le tournoi servira ainsi de tremplin pour les basketteurs en quête d'expérience internationale, gage d'évolution et source d'expérience, en affrontant les meilleurs de la discipline les 27 et 28 juin à La Réunion, comme les équipes de Miami (USA), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Alger (Algérie), Rome (Italie), Élancourt (France), Tan-Tan (Maroc) et d'autres clubs en quête de qualification comme le cas de Madagascar.

L'enjeu de ce Challenger 2026 de La Réunion est la qualification au Masters de Lausanne.

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Ces dernières années, Madagascar a démontré sa montée en puissance en 3x3, notamment grâce aux performances des équipes nationales Ankoay sur les scènes africaine et mondiale.

Le Red River 3x3 se déroulera à La Place Maevatanàna avec l'appui de la Fédération malgache de basketball et de la ligue régionale. Les inscriptions restent ouvertes pour les équipes souhaitant tenter leur chance jusqu'au 20 mai.

Entre détection de talents, compétition et rêve de qualification internationale, ce rendez-vous représente une opportunité pour les jeunes comme pour les joueurs confirmés de franchir une nouvelle étape dans leur parcours.