Madagascar: Miss francophonie - Stephie Ramanantsoa porte les couleurs de pays

À seulement 19 ans, Tendry Ny Avo Stephie Ramanantsoa s'apprête à représenter Madagascar au concours international Miss Francophonie, prévu au mois d'octobre à l'île Maurice. Étudiante en quatrième année de droit privé au CNTEMAD et stagiaire en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'avocat, la jeune femme poursuit un rêve qu'elle nourrit depuis l'enfance.

Passionnée par les concours de beauté depuis l'âge de 8 ans, elle a déjà participé à plusieurs compétitions, notamment Miss MATV, Miss Princesse chez Charmelle Beauté ou encore Miss Île Madagascar, où elle avait obtenu le titre de deuxième dauphine à l'âge de 15 ans. Après les sélections provinciales organisées en février, Stephie a finalement été choisie parmi six finalistes pour représenter Madagascar à Miss Francophonie.

Présentée par l'agence Icône Management MDG, dirigée par Rajaonarison Herimanatsoa Ranaivoson, elle a également été nommée ambassadrice de la commune de Sabotsy Namehana après une rencontre avec le maire le 4 mai dernier.

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Entre sport, entraînements au défilé et préparation physique, Stephie se prépare activement pour la compétition, tout en mettant en avant des projets sociaux liés à la protection des mineurs et à l'enseignement gratuit du français. Titulaire de plusieurs diplômes obtenus à l'Alliance française, elle souhaite également valoriser la culture malgache à travers des tenues traditionnelles et des coiffures inspirées du patrimoine national lors du concours.

Malgré le stress et les critiques sur les réseaux sociaux, la jeune candidate affirme transformer ces remarques en source de motivation. Son ambition à long terme est de créer une agence afin d'encourager les jeunes à croire aux opportunités offertes par le mannequinat et les concours internationaux.