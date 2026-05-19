Madagascar: Andohatapenaka - Un jeune homme se noie

19 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Hier matin, les sapeurs-plongeurs de l'Organisation de secours de Tsaralalàna ont repêché le corps sans vie d'un jeune homme de 23 ans, près de la gare Maki, à Andohatapenaka.

La victime, habitant à Namontana, travaillait chaque jour avec ses trois frères à l'extraction de sable dans la rivière Ikopa, au niveau d'Ampasika. Ensemble, ils transportaient leur cargaison à bord d'une pirogue jusqu'à la berge.

Mais hier, vers 9h30, leur activité quotidienne a tourné au drame. Le jeune homme se trouvait avec son frère cadet, âgé de 16 ans, dans une embarcation surchargée de sable. L'eau a commencé à s'infiltrer, provoquant le naufrage. La pirogue a sombré, tandis que leurs deux autres frères attendaient sur la rive.

Un camarade, façonnier de briques installé de l'autre côté de la rivière, a plongé en urgence en voyant les deux frères en détresse. Il a réussi à sauver le plus jeune, mais lorsqu'il est revenu vers l'aîné, celui-ci avait déjà disparu sous l'eau. La surface était redevenue calme.

Les témoins, impuissants face à la scène, ont alerté les pompiers. Arrivés sur place, les secours ont localisé la victime et l'ont remontée à la surface.

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