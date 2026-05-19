Tunisie: Aïd el-Kébir - Les autorités algériennes dévoilent la date officielle de la fête

Le ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que l'Aïd el-Adha 2026 sera célébré en Algérie à partir du mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire.

Selon le communiqué officiel, lundi 18 mai 2026 marque le premier jour du mois de Dhou al-Hijja, fixant ainsi le calendrier religieux menant à l'une des fêtes les plus importantes du calendrier islamique.

Le jour d'Arafat, moment central du pèlerinage annuel à La Mecque, aura lieu le mardi 26 mai 2026, soit le 9 Dhou al-Hijja, veille de l'Aïd.

La fête de l'Aïd el-Adha, également appelée Aïd el-Kébir, s'étendra sur trois jours en Algérie, du mercredi 27 au vendredi 29 mai 2026.

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Le ministère a indiqué que cette date sera également observée dans plusieurs pays musulmans, dont la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Jordanie, le Koweït, Oman, l'Indonésie et la Malaisie.

À cette occasion, les autorités religieuses ont appelé les citoyens à profiter de ces jours sacrés pour multiplier les actes de dévotion, notamment le jeûne du jour d'Arafat, l'aumône, la solidarité sociale et les bonnes oeuvres.

Le ministère a également rappelé l'importance des valeurs de partage et de fraternité qui caractérisent cette fête religieuse majeure.