Afrique: Aïd el-Adha 2026 - La date officielle annoncée par le CFCM en France

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

En France, l'Aïd el-Adha 2026 sera célébré le mercredi 27 mai, a annoncé le Conseil français du culte musulman (CFCM) ce lundi 18 mai 2026 sur les réseaux sociaux.

Cette date correspond au 10ᵉ jour du mois de Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire, également retenue dans plusieurs pays musulmans, dont l'Algérie et la Tunisie.

L'Aïd el-Adha, appelée aussi Aïd el-Kébir, commémore le sacrifice d'Abraham et constitue l'une des fêtes majeures de l'islam. Elle s'étend sur plusieurs jours et donne lieu au traditionnel sacrifice rituel.

Dans son communiqué, le CFCM précise les conditions encadrant cet acte en France. Le sacrifice doit être réalisé exclusivement par des sacrificateurs habilités, dans des abattoirs permanents ou temporaires agréés par les autorités françaises.

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L'organisation rappelle que l'abattage en dehors de structures autorisées est strictement interdit et constitue une infraction pénale. La détention d'animaux destinés au sacrifice par des personnes non déclarées comme éleveurs est également prohibée.

Le CFCM précise que le sacrifice concerne principalement les ovins, avec un animal par famille, ainsi que les bovins, pouvant être partagés entre plusieurs foyers dans la limite de sept familles.

Les opérations doivent respecter les normes sanitaires, les règles de protection animale et la réglementation environnementale en vigueur.

Les autorités religieuses appellent également les fidèles à respecter strictement le cadre légal afin d'assurer le bon déroulement de cette fête religieuse dans le respect des lois de la République.

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