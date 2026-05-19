Tunisie: Sousse déploie des caméras intelligentes pour traquer les dépôts sauvages de déchets

La ville de Sousse fait face à des défis récurrents liés à la prolifération des dépôts sauvages de déchets, notamment imputés à certains camions et véhicules dans des zones spécifiques, a indiqué ce lundi 18 mai 2026 le directeur des affaires techniques de la municipalité, Ali Kessibi.

Intervenant sur Express Fm, le responsable a expliqué que la municipalité a décidé de recourir à une solution technologique avancée reposant sur l'installation de caméras de surveillance intelligentes alimentées par énergie solaire, afin de renforcer le contrôle environnemental et de dissuader les contrevenants.

Selon Ali Kessibi, le dispositif comprend deux types de caméras. Le premier est un système fixe équipé de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, capable de détecter l'entrée des véhicules dans les zones surveillées et d'envoyer des alertes en temps réel aux services municipaux, facilitant ainsi l'identification des auteurs potentiels d'infractions.

Le second dispositif est une caméra mobile offrant une couverture à 360 degrés, permettant une surveillance complète des zones ciblées et une détection rapide de toute infraction environnementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En cas d'infraction constatée, celle-ci est documentée par les agents municipaux compétents, puis transmise sous forme de procès-verbal au parquet, afin de permettre l'application des sanctions prévues par la loi, notamment des amendes ou d'autres mesures coercitives.

Le responsable a précisé que cette initiative est encore en phase d'évaluation sur le terrain. La municipalité suit de près ses résultats avant une éventuelle généralisation à d'autres points sensibles de la ville, avec la possibilité d'étendre le dispositif à d'autres zones à l'avenir.

Ali Kessibi a souligné que l'objectif du projet ne se limite pas à la dissuasion, mais vise également à améliorer la qualité de vie urbaine et à renforcer l'attractivité touristique de la ville, tout en soutenant les efforts de nettoyage des espaces publics et de création d'espaces verts.

Il a enfin indiqué que le succès de cette expérience pourrait conduire à son extension progressive dans les prochains mois.