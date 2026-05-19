Afrique: Crise au poste-frontière de Ras Jedir - Des commerçants bloqués jusqu'à quatre jours

Le député de Ben Guerdane, Ali Zghoudoud, a appelé la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères à intervenir rapidement afin de trouver des solutions urgentes garantissant la fluidité du passage des personnes et des marchandises au poste-frontière de Ras Jedir, mettant en garde contre une aggravation de la crise sociale dans la région.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, le parlementaire a affirmé que le poste-frontière connaît, depuis mars 2024, une situation inédite marquée par un blocage du commerce transfrontalier en provenance de Libye vers la Tunisie, alors que les camions transportant des marchandises tunisiennes continuent de franchir la frontière vers la Libye dans des conditions jugées normales.

Selon le député, les voyageurs et commerçants font face à de longues files d'attente pouvant atteindre quatre jours. Il a également évoqué des cas de rétention et de confiscation de certains biens et équipements, une situation qui aurait entraîné un ralentissement de l'activité économique et une hausse du chômage dans la délégation de Ben Guerdane.

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Ali Zghoudoud a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de réactiver la commission mixte tuniso-libyenne afin de résoudre ces difficultés et de rétablir le fonctionnement normal des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a souligné que le commerce transfrontalier représente un levier économique essentiel pour près de 120.000 habitants de la région de Ben Guerdane, ainsi que pour de nombreux citoyens des gouvernorats de l'intérieur du pays, fortement dépendants de l'activité du poste-frontière de Ras Jedir.