Tunisie: Production pétrolière - Seulement 12 permis d'exploitation encore actifs en Tunisie

La production nationale de pétrole a atteint, à fin mars 2026, environ 0,29 million de tonnes équivalent pétrole (tep), enregistrant une baisse de 13 % par rapport à la même période de 2025, où elle s'élevait à près de 0,33 million de tep, selon les données publiées par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Intervenant lundi 18 mai 2026 dans les médias, l'expert international en énergie Ezzedine Khalfallah a attribué ce recul à la poursuite du déclin de la production des principaux champs pétroliers tunisiens, combinée à la faiblesse des activités de forage et d'exploration ainsi qu'à l'absence de nouvelles découvertes.

L'expert a également souligné la forte diminution du nombre de permis d'exploitation, passé de 54 en 2010 à seulement 12 actuellement. Selon lui, cette situation s'explique notamment par le retrait progressif des grandes compagnies d'exploration du marché tunisien, dans un contexte marqué par des perspectives limitées en matière de nouvelles découvertes et par l'orientation croissante des investisseurs vers les énergies renouvelables.

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Ezzedine Khalfallah a, par ailleurs, estimé que les cadres juridique et fiscal demeurent insuffisamment attractifs pour encourager les investissements dans le secteur des hydrocarbures, malgré les efforts déployés par l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières afin d'attirer de nouveaux partenaires.

Mettant en garde contre une aggravation du déficit commercial énergétique, il a appelé à accélérer la transition énergétique en Tunisia, soulignant que le pays dispose d'importants potentiels dans le domaine des énergies renouvelables susceptibles de produire une énergie propre à moindre coût.

Dans ce contexte, l'expert a plaidé pour l'adoption de mesures urgentes visant à rationaliser la consommation énergétique dans les différents secteurs, à mettre en place un ajustement progressif et limité des prix des carburants avec un soutien ciblé aux catégories vulnérables, ainsi qu'à accélérer la réalisation des projets d'énergies renouvelables et le renforcement de l'efficacité énergétique.

À moyen terme, il a également recommandé de poursuivre le développement des énergies renouvelables, de numériser le réseau électrique national et de réformer progressivement le système de compensation, parallèlement à la relance des activités d'exploration et de production des hydrocarbures.

Par ailleurs, les données de l'Observatoire national de l'énergie et des mines montrent que la production nationale d'électricité a atteint, à fin mars 2026, environ 4.493 gigawattheures, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période de 2025. La consommation locale d'électricité a également progressé de 2 %.

Le parc national de production d'électricité a reposé quasi exclusivement sur le gaz naturel, dont la contribution représente près de 93 % de la production électrique du pays. Les importations d'électricité, notamment en provenance d'Algérie, ont quant à elles couvert environ 9 % des besoins nationaux en électricité.