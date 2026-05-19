Angola: Le PR s'entretient avec le leader de l'UNITA autour du Pacte de stabilité démocratique

Luanda — Le président João Lourenço a reçu mardi le dirigeant de l'UNITA, Adalberto da Costa Júnior, qui lui a exposé les principes fondamentaux du « Pacte de stabilité démocratique » présenté par ce parti d'opposition.

À l'issue de cette rencontre d'une heure environ, Adalberto da Costa Júnior a expliqué à la presse que le document, finalisé en mars, propose un compromis entre les acteurs politiques et sociaux afin de promouvoir un environnement électoral sain et de consolider la démocratie en Angola.

Se félicitant de l'ouverture du chef de l'État à la discussion de cette initiative, Adalberto da Costa Júnior a indiqué que la rencontre avait permis une analyse approfondie du contenu du document.

Le dirigeant de l'UNITA a également précisé que la proposition envisageait la possibilité de futures réformes législatives et un éventuel débat sur une révision constitutionnelle, par consensus entre les acteurs nationaux.

Il a souligné que l'objectif est de garantir un climat de stabilité avant et après les élections, de renforcer la confiance du public et de promouvoir un « Angola où la paix, la stabilité et le développement sont réaffirmés ».