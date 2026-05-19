Angola: La ministre de la Santé considère le pays comme une référence émergente en chirurgie robotique

Luanda — L'Angola s'impose comme une référence émergente en chirurgie robotique en Afrique, après avoir réalisé avec succès 136 interventions mini-invasives, notamment dans les domaines de l'urologie, de la chirurgie générale, de la gynécologie et de l'obstétrique, a déclaré mardi à Genève (Suisse) la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP par les services de presse du ministère de la Santé, la responsable a souligné que ces avancées résultent de la mise en oeuvre pionnière de cette technologie au sein du Complexe hospitalier des maladies cardiopulmonaires Cardinal Dom Alexandre do Nascimento, sous la direction scientifique du médecin Vipul Patel.

Elle a précisé que le pays dispose actuellement de deux systèmes robotiques modernes installés et que, depuis juin 2025, une dizaine de patients ont déjà bénéficié directement de téléchirurgies virtuelles en Angola.

Intervenant lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la 79e Assemblée mondiale de la Santé, Sílvia Lutucuta a indiqué que les opérations ont été menées par l'équipe internationale de Vipul Patel, en étroite collaboration avec des professionnels angolais actuellement en phase de spécialisation.

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La ministre a également mis en avant la certification des quinze premiers médecins angolais habilités à opérer de manière autonome des systèmes de chirurgie robotique, consolidant ainsi le transfert de compétences et garantissant la pérennité des services médicaux de moyenne et haute complexité dans le pays.

Par ailleurs, précise le communiqué, la ministre a souligné les progrès significatifs enregistrés par l'Angola dans le renforcement de son système national de santé, en particulier au niveau des soins de santé primaires.

Elle a indiqué qu'entre 2017 et 2026, le pays a élargi son réseau sanitaire de 2.612 à 3. 350 unités de santé, rapprochant davantage les services médicaux des populations et renforçant la couverture sanitaire sur l'ensemble du territoire national.

Dans le domaine de la formation et de la valorisation des ressources humaines, poursuit le texte, le Plan national 2023-2027 a déjà permis l'intégration d'environ 46.705 professionnels de santé et lancé un ambitieux programme d'urgence visant à former et spécialiser près de 38.000 professionnels d'ici 2028.