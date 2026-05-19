Angola: Le salon IMEX de Francfort ouvre ses portes avec les débuts du pays

Francfort — Le plus grand salon mondial du tourisme, de l'événementiel et des affaires, IMEX Francfort, a ouvert ses portes ce mardi en Allemagne, avec la première participation de l'Angola.

La cérémonie d'inauguration du stand angolais, symbolisant l'ouverture de l'événement, a été effectuée par la directrice de l'Institut pour le développement du tourisme (INFOTUR), Allicia Santos, en présence d'exposants nationaux et internationaux, ainsi que d'autres personnalités de ce ministère.

Avec le slogan « Rendez-vous en Angola : La salle de réunion en Afrique », affiché en haut du stand, le pays compte plusieurs exposants nationaux, notamment Larga Eventos, Arena Eventos, HCTA, Salão Protocolar da Chicala et Leli Tour.

La délégation angolaise à l'événement est conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui a annoncé lundi 18 l'adhésion officielle de l'Angola à l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA) d'Allemagne, la plus grande plateforme mondiale organisant plus de 18 000 événements chaque année.

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Outre la cérémonie d'inauguration, le programme de cette première journée de l'IMEX Francfort, qui se termine ce jeudi 21, est riche en rencontres d'affaires entre voyagistes et touristes, en forums de dirigeants et en opportunités de réseautage.

Ce mardi matin, Francfort, haut lieu du tourisme et de la finance, est en pleine effervescence, avec des embouteillages sur les principales artères et aux abords des stands des exposants.

Pendant trois jours, l'Angola présentera son potentiel touristique aux leaders du secteur, qui attirent le plus grand nombre de visiteurs au monde, tels que la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Turquie et le Mexique.

Parmi les autres pays africains représentés figurent le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Rwanda.

Créé il y a 23 ans, avec sa première édition en 2003, IMEX Frankfort est considéré comme le plus grand salon européen dédié au secteur mondial des réunions, événements et voyages d'affaires (MICE). Il réunit plus de 4 500 acheteurs venus de 97 pays et 3 100 fournisseurs.

L'événement, qui se tient à la Messe Frankfurt (le plus grand parc des expositions et centre de congrès au monde), vise principalement à renforcer les relations d'affaires et à promouvoir la coopération entre les professionnels du secteur mondial de l'événementiel et du tourisme d'affaires.

Le salon a également pour objectif de faciliter les partenariats stratégiques, le partage des meilleures pratiques et l'identification de solutions innovantes répondant aux défis actuels et futurs du secteur.

L'événement qui se tient du 19 au 21 mai 2026, avec une journée de formation spécialisée gratuite, est un véritable vivier d'opportunités d'affaires.

Selon les organisateurs, il propose plus de 67 000 rendez-vous préprogrammés, plus de 200 sessions de formation et des activités de réseautage dynamiques telles que l'IMEXrun et le dîner de gala.

L'édition 2026 enrichit son héritage en améliorant l'accessibilité, notamment grâce à des espaces adaptés aux personnes en fauteuil roulant et à la traduction simultanée des sessions.

Des ateliers pratiques sur les technologies événementielles aux conférences inspirantes sur la conception d'expériences, le salon offre une plateforme dynamique pour nouer des relations, identifier les tendances et façonner l'avenir du secteur événementiel mondial avec une énergie et une détermination sans égales.