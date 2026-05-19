Afrique: La SGA présente sa stratégie pour renforcer la connectivité aérienne africaine

Luanda — La Société de gestion aéroportuaire (SGA) a présenté lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud, la vision stratégique de l'Angola visant à positionner le pays comme une plaque tournante émergente en Afrique australe et occidentale, dans le cadre du renforcement de la connectivité aérienne régionale et continentale.

La position de l'Angola a été présentée par la présidente du Comité exécutif de la SGA, Nérica Pitta-Grós, lors de la deuxième journée de la 14e édition du congrès de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), qui se tient du 17 au 20 de ce mois dans la capitale sud-africaine.

Selon un communiqué de l'institution, transmis à l'ANGOP mardi, la stratégie de la SGA est axée sur le développement des aéroports régionaux en tant que moteurs de développement économique et d'intégration territoriale.

D'après le document, la délégation de la SGA a partagé avec les acteurs internationaux une vision intégrée articulée autour des secteurs de l'aviation, du tourisme, de la logistique et de l'investissement, renforçant ainsi le rôle de l'Angola en tant que marché en pleine expansion dans le secteur de l'aviation civile.

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Lors de la présentation, le potentiel de plusieurs infrastructures aéroportuaires nationales en tant que plateformes stratégiques pour dynamiser la connectivité intérieure, le trafic international et le développement de corridors économiques structurants a été mis en avant.

Plus précisément, il s'agit des aéroports internationaux Paulo Teixeira Jorge (Catumbela, Benguela), Welwitschia Mirabilis (Namibe), Mukanka (Lubango, Huíla) et Maria Mambo Café (Cabinda).

Selon la note, la stratégie de l'entreprise publique considère que, plus qu'une simple infrastructure, l'aviation est un catalyseur de développement, reliant les personnes, les territoires, les cultures et les opportunités.

Certification et attractivité des investissements

Dans ce domaine, l'approche de la SGA lors de l'événement s'est concentrée sur la préparation progressive des infrastructures aéroportuaires angolaises aux opérations internationales.

Le processus comprend des actions de certification continue, l'amélioration des capacités opérationnelles, l'adaptation technique à l'accueil d'aéronefs de grande taille et le renforcement des normes de service aux passagers.

Parallèlement, les investisseurs ont été informés des opportunités offertes par la politique de facilitation des visas du gouvernement angolais actuel, ainsi que des incitations à l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes et à l'intégration du pays dans la dynamique de connectivité régionale.

Tourisme et corridors économiques

Dans le chapitre consacré au tourisme, l'Angola a défendu ce secteur comme un axe central de diversification de son économie nationale, s'appuyant sur ses richesses naturelles et culturelles.

À cet égard, la SGA a souligné le potentiel important de l'écotourisme, des loisirs, du tourisme culturel et du tourisme expérientiel, facteurs fondamentaux pour le développement des villes secondaires et l'émergence de nouveaux pôles de demande.

Dans le plan logistique, la complémentarité avec les corridors économiques de Lobito et de Namibe, ainsi que le potentiel énergétique et minier de régions comme Cabinda, ont été mis en avant comme des éléments renforçant le lien direct entre l'aviation, la mobilité des entreprises et la croissance économique durable.

La participation de la SGA à la 14e édition de l'AFRAA a été perçue par l'institution comme un moment d'affirmation stratégique et de création de ponts qui façonnera l'avenir de la connectivité en Angola et sur le continent africain.