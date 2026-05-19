Angola: Le pays et l'UNICEF renforcent leur coopération

Luanda — Le renforcement de la coopération stratégique dans les domaines de la vaccination, de la santé néonatale, de la nutrition et de la santé communautaire a été abordé lundi à Genève (Suisse) par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et des représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Un communiqué de presse reçu par l'ANGOP indique que la réunion a également permis d'évaluer les progrès accomplis dans le secteur de la santé et de définir de nouvelles stratégies pour renforcer le Système national de santé, notamment les soins de santé primaires et la couverture vaccinale.

Au cours de la réunion, précise le document, Sílvia Lutucuta a souligné les progrès significatifs réalisés par l'Angola au cours de la dernière décennie, période durant laquelle le pays est passé de la catégorie des pays à faible revenu à celle des pays à revenu intermédiaire, ce qui a permis d'accroître les investissements dans les vaccins et de consolider la Stratégie nationale de vaccination.

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« Notre objectif est de garantir que chaque enfant soit vacciné et ait accès à des soins de qualité », a affirmé le ministre, ajoutant que le Gouvernement a renforcé le budget alloué à la vaccination pour 2026 et établi de nouveaux partenariats avec la Banque mondiale afin d'étendre la couverture vaccinale d'ici 2027.

Parmi les priorités présentées par la gouvernante figurent la réduction de la mortalité néonatale, le renforcement des services de santé communautaires et l'institutionnalisation des agents de santé communautaires.

Les données présentées lors de la réunion indiquent que la mortalité néonatale en Angola a diminué, passant de 24 à 16 décès pour mille naissances vivantes depuis 2015, malgré la persistance des inégalités entre les zones urbaines et rurales.

La ministre a également souligné l'importance de la formation continue des agents de santé communautaires, un processus soutenu par l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres agences internationales.

Un autre point abordé a été le renforcement de la chaîne du froid pour la conservation des vaccins, notamment par la mise en place de systèmes solaires dans les zones rurales afin d'améliorer l'efficacité du stockage et de la distribution des vaccins.

À cette occasion, la représentante de l'UNICEF, Olga Foxtrot, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à soutenir l'Angola dans la mobilisation de ressources techniques et financières pour le secteur de la santé.

Selon Olga Foxtrot, la coopération entre l'UNICEF et l'Angola a déjà permis des progrès significatifs, tels que l'introduction du vaccin contre le VPH (virus du papillome humain), le renforcement de la chaîne du froid et une meilleure prévisibilité financière pour l'acquisition des vaccins.

La rencontre a également rassemblé des experts en santé publique, logistique, nutrition et gestion des données, qui ont analysé des mesures visant à accroître la couverture vaccinale, à réduire le nombre d'enfants non vaccinés et à renforcer la riposte aux épidémies de choléra.

La ministre Sílvia Lutucuta participe, du 18 au 23 de ce mois, à Genève (Suisse), à la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui a pour objectif de discuter des urgences sanitaires, des priorités sanitaires internationales et des politiques de santé mondiale.