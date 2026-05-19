Angola: Le ministre angolais des Travaux publics se réunit avec la directrice de l'ONU-Habitat à Bakou

Bakou — Le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, rencontre ce mardi à Bakou, en Azerbaïdjan, la directrice exécutive de l'ONU-Habitat, Anaclaudia Rossbach, afin d'évoquer l'état de la coopération entre cette organisation et le Gouvernement angolais.

Cette rencontre se tient dans le cadre du 13e Forum urbain mondial, qui se déroule à Bakou et entre dans son troisième jour.

Parmi les différents à l'ordre du jour, la réunion devrait porter sur les questions de logement, d'urbanisation et d'aménagement du territoire, selon le porte-parole de la délégation angolaise, Paulo Tecas, qui s'exprimait auprès de la presse nationale.

Le programme de la mission nationale prévoit également, ce mardi, une rencontre avec des représentants de la Banque mondiale, financeur de projets de développement urbain durable, notamment SONA et Njila, dans le cadre de la requalification urbaine et de la promotion d'un logement décent pour la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 13e Forum urbain mondial (FUM), placé sous le thème « Logement pour le monde : villes et communautés sûres et résilientes », accueille plus de 20 000 participants venus de 180 pays et se déroule jusqu'au 22.

L'Angola est représenté par une délégation conduite par le ministre Carlos Alberto dos Santos, devenant ainsi un participant régulier à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya.

Le pays a participé à plusieurs éditions, notamment la 12e au Caire, en Égypte, où l'accent était mis sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.