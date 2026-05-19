Afrique: Un diplomate souligne l'importance du projet 'Cores da Paz'

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — L'ambassadeur d'Angola à São Tomé-et-Príncipe, Fidelino Pelinganga Menha, a récemment souligné l'importance du projet international "Cores da Paz" (Couleurs de la Paix) pour la promotion de l'inclusion sociale, d'une culture de paix et le renforcement de la coopération entre les peuples.

Ces déclarations ont été faites lors d'une rencontre avec la présidente de l'Association d'amitié et de solidarité Angola-Italie (AASAI), Josefa Albino, dans le cadre des actions préparatoires de cette initiative qui se déroule à São Tomé-et-Príncipe.

Selon l'ambassadeur, ce projet représente une contribution majeure au développement humain et à l'autonomisation des enfants par l'art, l'éducation et la solidarité, tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre les institutions et les pays partenaires.

Au cours de cette rencontre, d'après un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, les parties ont abordé les modalités de mise en oeuvre du projet "Cores da Paz", mené par l'AASAI en partenariat avec l'organisation internationale Couleurs pour la Paix.

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L'initiative concernera des enfants scolarisés, placés en foyer ou en famille d'accueil, et mettra l'accent sur des actions favorisant l'inclusion des enfants à besoins spécifiques et la sensibilisation sociale.

À cette occasion, la présidente de l'AASAI, Josefa Albino, a présenté les principaux objectifs du projet, soulignant l'impact éducatif et social de l'activité auprès des enfants et des jeunes de São Tomé-et-Príncipe, ainsi que la nécessité d'une mobilisation institutionnelle pour sa réussite.

Elle a réaffirmé l'engagement de son association en faveur de la diplomatie sociale, de la solidarité internationale et de la promotion d'initiatives inclusives et de rapprochement culturel entre les peuples.

Le projet international « Couleurs de la Paix » s'inscrit dans une initiative mondiale visant à promouvoir une culture de paix et d'inclusion, rassemblant des institutions et des partenaires internationaux engagés en faveur du développement humain et de la solidarité entre les peuples.

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