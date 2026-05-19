Angola: L'ONU-Habitat réaffirme sa coopération avec le pays pour l'amélioration des politiques de logement

Baku — La directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anaclaudia Rossbach, a réaffirmé mardi à Baku, en Azerbaïdjan, la coopération de l'organisation avec l'Angola en vue de l'amélioration de la politique nationale du logement, dans le cadre de la Nouvelle Agenda urbaine.

La responsable s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le ministre angolais des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, en marge du 13e Forum urbain mondial qui se tient depuis dimanche dans la capitale azerbaïdjanaise.

Selon Anaclaudia Rossbach, les relations avec l'Angola présentent une valeur ajoutée, dans la mesure où le travail engagé concerne non seulement la révision de la politique de l'habitat et les grands enjeux liés au processus d'urbanisation du pays, mais également des questions transversales telles que les corridors régionaux.

Elle a indiqué que l'objectif est de concentrer le plan stratégique sur les questions du logement, de l'accès au foncier ainsi que sur la résorption des quartiers précaires, en vue de promouvoir une urbanisation durable.

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Interrogée sur la possibilité d'un retour du bureau d'ONU-Habitat en Angola, après sa fermeture en 2018, la responsable a précisé que cette question demeure à l'étude, soulignant que l'essentiel ne réside pas uniquement dans la présence physique d'une structure, mais dans l'identification des besoins réels.

Pour sa part, le ministre Carlos Alberto dos Santos a déclaré que cette rencontre a permis d'aborder des questions liées au développement urbain, au logement durable ainsi qu'à la présence d'ONU-Habitat dans le pays.

Il a assuré que l'Angola oeuvre actuellement à la réouverture du bureau d'ONU-Habitat dans le pays, lequel pourrait également couvrir certains États de la région d'Afrique centrale.

Selon lui, cette initiative renforcerait le prestige de l'Angola et améliorerait son positionnement dans les domaines du développement urbain, de la formation des cadres et de l'intégration au sein des organismes internationaux liés au logement et aux établissements humains.

Le ministre a en outre annoncé que la signature d'un protocole est prévue dans les prochains mois afin de concrétiser cette ambition. Il a estimé que ce partenariat permettra une meilleure mise en oeuvre des programmes axés sur la Nouvelle Agenda urbaine, notamment dans le secteur du logement, tout en facilitant la mobilisation de partenaires internationaux et de financements durables.