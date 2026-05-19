Afrique: Le pays joue une carte décisive face au Mozambique en Coupe d'Afrique des Nations U17

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football des moins de 17 ans affronte le Mozambique mercredi pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C de la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroule au Maroc.

Les « Palanquinhas » (surnom de l'Angola), actuellement dernières du groupe avec un seul point, conservent leurs espoirs de qualification pour le tour suivant, qui dépendront toutefois d'un concours de circonstances favorables.

Pour atteindre la deuxième place du groupe, l'Angola doit battre le Mozambique et espérer une victoire du Mali, actuellement deuxième avec deux points, face à la Tanzanie, leader du groupe avec six points.

L'équipe mozambicaine, troisième également avec un point, devance les Angolais car elle n'a marqué aucun but lors des deux dernières journées.

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Lors de la journée précédente, disputée dimanche, l'Angola s'est inclinée 0-3 face à la Tanzanie, tandis que le Mozambique a fait match nul 1-1 contre le Mali.

La Tanzanie s'est qualifiée d'emblée et prend la tête du groupe C avec six points, grâce à deux victoires.

Voici les résultats des matchs de dimanche :

Résultats complets de la 2e journée :

Mozambique - Mali (1-1)

Afrique du Sud - Algérie (0-2)

Ghana - Sénégal (0-1)

Angola - Tanzanie (0-3)

La compétition observe hier sa deuxième pause générale et reprend ce mardi.

Classement

Groupe A

1er Maroc - 4

2e Égypte - 4

3e Tunisie - 1

4e Éthiopie - 1

Groupe B

1er Côte d'Ivoire - 6

2e Cameroun - 3

3e Ouganda - 3

4e RDC - 0

Groupe C

1er Tanzanie - 6

2e Mali - 2

3e Mozambique - 1

4e Angola - 1

Groupe D

1er Algérie - 4

2e Afrique du Sud - 3

3e Sénégal - 3

4e Ghana - 1