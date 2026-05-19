Afrique: Le pays retrouve sa place de troisième économie d'Afrique subsaharienne

Luanda — L'Angola a retrouvé sa place de troisième économie d'Afrique subsaharienne, actuellement devancée par l'Afrique du Sud, selon le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur les perspectives économiques à l'horizon 2026.

Ce positionnement résulte d'une révision à la hausse des prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Angola, désormais estimée à 2,3 % en 2026, contre 2,1 % précédemment par le FMI, compte tenu des perspectives économiques mondiales.

Dans son rapport, le FMI estime le PIB réel de l'Angola à 152,35 milliards de dollars et à 3 750 dollars par habitant, plaçant ainsi l'Angola au troisième rang en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud (479,96 milliards de dollars) et le Nigéria (377,37 milliards de dollars).

En Afrique subsaharienne, l'Angola surpasse des économies comme le Kenya, qui occupe la quatrième place avec un PIB mondial de 147,26 milliards de dollars américains, ainsi que l'Éthiopie, le Ghana et la Tanzanie, dont les PIB respectifs s'élèvent à 121,53 milliards, 118,29 milliards et 94,89 milliards de dollars américains.

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Le rapport du FMI met toutefois en garde contre le fait que le rythme de la croissance économique demeure inférieur au taux de croissance démographique (environ 3,5 %), ce qui entraîne une baisse du revenu par habitant.

En 2025, le PIB de l'Angola aux prix courants s'élevait à 128,302 milliards de dollars américains, enregistrant une croissance réelle de 3,13 %. Le secteur non pétrolier a progressé de 5,11 %, compensant ainsi la contraction de 5,23 % du secteur pétrolier.