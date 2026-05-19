Angola: Petro de Luanda confiant de remporter la BAL

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/SB

Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Sérgio Valdeolmillos, a réaffirmé lundi l'objectif de son équipe de remporter la 6e édition de la Ligue africaine de basketball (BAL), qui se déroule du 22 au 31 de ce mois à Kigali, au Rwanda.

S'adressant à la presse après une séance d'entraînement, l'Espagnol a affiché son ambition de reconquérir le trophée continental, perdu en 2025.

Il a déclaré croire au potentiel de son effectif, dont la campagne débutera le 22 de ce mois par deux matchs de quarts de finale contre Dar City (Tanzanie).

Il a mentionné avoir étudié d'autres adversaires potentiels pour Petro lors de cette phase finale du tournoi, notamment Al Ahly (Benghazi, Libye).

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Sergio Valdeolmillos a souligné la bonne performance de son équipe lors du tournoi de qualification de la Conférence Kalahari, récemment organisé à Pretoria (Afrique du Sud), où elle a affiché la meilleure défense et l'attaque la plus efficace.

Le meneur et capitaine Childe Dundão et le nouvel ailier fort américain Raphiael Putney se sont également adressés aux journalistes, partageant l'avis de l'entraîneur.

Selon Childe Dundão, les nouveaux membres de l'équipe apportent une réelle plus-value, et le groupe mettra tout en oeuvre pour atteindre son objectif, comme en témoigne sa préparation.

Le capitaine a également indiqué que l'équipe se concentrait sur les matchs contre les équipes de Libye et de Tunisie, ainsi que contre Dar City (Tanzanie).

Il a souligné la cohésion du groupe et l'adaptation au travail, y compris de la part des nouveaux venus.

Raphiael Putney a promis de donner le meilleur de lui-même et d'aider ses coéquipiers, en s'appuyant sur son expérience au sein d'autres équipes africaines telles que les Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et les Rivers Hoopers (Nigeria).

Les «Pétroliers» sont la seule équipe à avoir participé à toutes les éditions de la Basketball Africa League (BAL), qui en est à sa sixième édition (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), et qui a remporté le trophée en 2024.

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