Angola: Une nouvelle ère pour le tourisme événementiel avec la participation à l'IMEX Francfort

Francfort — Le secteur touristique angolais entame un nouveau chapitre ce mardi avec la première participation du pays à l'IMEX Francfort, le plus grand salon annuel mondial du tourisme d'affaires et événementiel, qui se tient du 19 au 21 de ce mois en Allemagne.

Grâce à sa présence inédite à cet événement, l'Angola s'impose sur la scène internationale du tourisme événementiel, diversifiant ainsi son offre au-delà du tourisme de loisirs, qui reste prédominant dans le pays.

À propos de cette réussite, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, considère la participation de l'Angola à l'IMEX Francfort, le plus grand salon mondial du tourisme événementiel, comme un moment historique et source de joie pour le pays, car l'avenir du secteur se joue chaque année dans ce salon.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait lundi, devant la presse angolaise en Allemagne, l'Angola fait ses débuts au salon en tant que partenaire destination privilégié en Afrique de l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA), ce qui confère au pays une nouvelle visibilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette distinction, a-t-il poursuivi, permet aux voyagistes nationaux d'attirer ou de mobiliser des événements dans le pays.

« Contrairement à d'autres destinations touristiques, qui fondent généralement leur offre sur un seul produit, l'Angola dispose de plusieurs atouts, notamment le désert du Namib, la forêt tropicale, la savane, le soleil, les plages et l'hospitalité de sa population, autant d'éléments qui font du pays une destination unique qui mérite d'être mise en valeur à l'international », a-t-il conclu.

À moins de 24 heures de l'ouverture du plus grand salon mondial du tourisme, ce lundi, la Messe Frankfurt (le plus grand centre mondial d'organisation de salons et de congrès, disposant de son propre site) était en pleine effervescence, marquée par l'arrivée frénétique des exposants, la finalisation du montage des stands et l'accréditation du personnel.

Sur le stand angolais, les derniers ajustements concernant le montage de panneaux de contreplaqué et la disposition des chaises étaient visibles.

Avec le slogan « Rendez-vous en Angola : le lieu de rencontre par excellence en Afrique », imprimé en haut du stand, l'espace est peint en bleu, noir et jaune, et un paysage illustrant le potentiel touristique de l'Angola orne l'un des murs.

Le stand angolais, à l'instar de ceux des autres pays, offre des conditions optimales pour accueillir les visiteurs et partager son potentiel touristique avec les leaders du tourisme qui attirent le plus de touristes au monde, tels que la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Turquie et le Mexique.

Parmi les autres pays africains présents, on retrouve également le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Rwanda.