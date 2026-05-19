Angola: Luanda compte une cinquantaine de médecins de famille

Luanda — La province de Luanda compte actuellement une cinquantaine de médecins de famille spécialistes, répartis dans différentes municipalités, a indiqué ce mardi le directeur provincial de la Santé, Manuel Varela.

S'adressant à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale du médecin de famille, qui se célèbre ce mardi, le responsable a reconnu que le nombre actuel de spécialistes reste insuffisant pour répondre aux besoins de santé de la province.

Il a précisé que la capitale angolaise a besoin d'environ 800 médecins de famille pour garantir une couverture adéquate à sa population, estimée à environ huit millions d'habitants.

« Chaque médecin de famille couvre une zone spécifique et assure le suivi de 150 à 200 familles », a-t-il expliqué, ajoutant que ces professionnels sont affectés aux centres de santé et aux hôpitaux, mais consacrent deux jours par semaine à des activités de dépistage communautaire et au suivi direct des familles.

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Le responsable a souligné que le programme a produit des résultats positifs en matière de suivi rapproché des communautés, tout en admettant que les effectifs actuels sont encore loin de couvrir la population de la capitale.

« Nous sommes encore loin des besoins. Avec environ 800 médecins de famille, il serait possible de couvrir une grande partie de la population de Luanda », a-t-il déclaré.

Selon le directeur provincial, le nombre de spécialistes devrait augmenter dans les années à venir, compte tenu de la continuité du programme de formation lancé il y a trois ans.

Il a indiqué que la troisième année de formation des médecins de famille est actuellement en cours dans la province de Luanda, et que plus de 40 diplômés sont attendus d'ici la fin de l'année.

Il a précisé que la formation est dispensée dans plusieurs unités hospitalières et centres de santé agréés et certifiés à cet effet, notamment l'hôpital général de Luanda, l'hôpital Cajueiros, l'hôpital Kilamba Kiaxi, le centre de santé Terra Nova, ainsi que d'autres structures municipales et provinciales.

Manuel Varela a également expliqué que certains des médecins diplômés effectuent des stages internationaux de trois mois au Portugal, au Brésil et à Cuba, afin de perfectionner leurs compétences techniques et scientifiques dans leur spécialité.

« Dans deux mois, ils seront de retour au pays, pleinement opérationnels », a-t-il affirmé.

À l'occasion de cet événement, le directeur provincial a adressé un message d'encouragement aux professionnels de la spécialité, reconnaissant le rôle stratégique de la médecine familiale dans le renforcement des soins de santé primaires.

« Bien qu'ils soient encore peu nombreux, les médecins de famille jouent un rôle essentiel dans le suivi des communautés. Il est primordial de leur témoigner toute la reconnaissance et le soutien nécessaires », a-t-il souligné.

La Journée mondiale du médecin de famille est célébrée chaque année le 19 mai.

Instituée en 2010, elle vise à mettre en lumière l'importance de ces professionnels dans la promotion de la santé communautaire et des soins de santé primaires.