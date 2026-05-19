Angola: Girabola - Le Redonda de Bengo reçoit le Williete de Benguela

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CJ/PA/BS

Caxito — Le Redonda FC de Bengo, avant-dernier du classement, accueille mercredi, au stade municipal du Dande, le Williete de Benguela, deuxième du championnat, dans le cadre de la 29e journée du Girabola.

Les deux formations se retrouvent après leur confrontation de la phase aller disputée au stade national d'Ombaka, à Benguela, qui s'était soldée par une victoire du Williete de Benguela sur le score de 3-0.

Le représentant de la province de Bengo reste sur une défaite à l'extérieur face au Bravos de Maquis (1-0), tandis que le Williete de Benguela s'est imposé sur le même score devant le Luanda City.

Le Redonda FC de Bengo, qui dispute cette saison sa première participation au Girabola, n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs et se trouve déjà mathématiquement relégué en deuxième division du football angolais.

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