Angola: Appel à la création d'un musée pour la promotion du tourisme culturel

Ondjiva — L'historien Ernesto Cambinda a plaidé lundi pour la création d'un musée dans la province de Cunene, dans le but de préserver divers artefacts et de promouvoir le tourisme culturel dans la région.

S'adressant à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale des musées, le 18 mai, il a considéré ces lieux comme des piliers du tourisme culturel, attirant les visiteurs et contribuant à la préservation de l'identité et de la mémoire des peuples.

Ernesto Cambinda a indiqué que les musées transforment l'histoire et la culture en expériences interactives, grâce à la diffusion directe du patrimoine, à la diversification de l'offre touristique et à la génération de revenus pour l'État.

Il a affirmé qu'il est fondamental que les instances en charge du secteur culturel créent ces espaces pour représenter l'essence même des peuples locaux.

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L'historien a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de créer d'urgence les conditions permettant la construction d'un musée dans la ville d'Ondjiva, afin de transmettre l'histoire locale, nationale et régionale aux générations futures.

Il a souligné l'importance fondamentale d'adopter une nouvelle approche pour préserver et diffuser les coutumes et traditions de la diversité culturelle.

« Notre culture est riche, mais faute d'espaces dédiés, les élèves sont contraints d'apprendre l'histoire uniquement à travers les manuels scolaires et des représentations », a-t-il insisté.

Il a ajouté que, pour allier théorie et pratique, les étudiants en histoire effectuent des travaux de terrain aux Cacimbas da Môngua et au mémorial d'Oihole, où ils découvrent les batailles menées par le roi Mandume ya Ndemufayo contre les colonisateurs portugais.

De son côté, le directeur du Bureau de la Culture et du Tourisme de la province de Cunene, Isidro Ndahepele, a indiqué que, dans le cadre des programmes visant à valoriser et préserver le patrimoine historique et culturel de la région, un projet de création de musée est en cours.

« Notre objectif est de créer un lieu où rassembler objets, ustensiles, vêtements et autres éléments du patrimoine matériel afin que chacun puisse découvrir les créations des différents peuples à travers l'histoire », a-t-il déclaré.

La Journée internationale des musées est célébrée chaque année le 18 mai.

Instituée par le Conseil international des musées (ICOM) en 1977, elle met en lumière le rôle essentiel de ces institutions dans la préservation de la culture, de l'éducation et de l'histoire.