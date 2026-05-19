Angola: Football - Irene Gonçalves promet une représentation digne à la COSAFA

18 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — La vice-présidente de la Fédération angolaise de football (FAF), Irene Gonçalves, nommée dimanche au Comité exécutif de la COSAFA pour la période 2026-2029, promet une représentation digne en faveur du développement du football dans le pays.

Contactée par l'ANGOP, elle a assuré son dévouement et son engagement au sein de l'instance dirigeante du football en Angola.

Elle a souligné que le football angolais gagne en prestige lorsqu'il s'intègre aux organisations internationales, ce qui, selon elle, l'oblige à redoubler d'efforts et à faire preuve d'un plus grand professionnalisme.

L'ancienne joueuse de l'équipe nationale et de Progresso Sambizanga a déclaré que son expérience de joueuse avait pesé dans sa sélection au sein du Comité exécutif.

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Elle a affirmé que sa présence permettra au football féminin angolais de prendre une nouvelle dimension grâce aux échanges d'expérience qu'elle aura avec les autres membres de la région.

Le Conseil des associations de football d'Afrique australe (COSAFA) existe depuis 1997. Son dernier président était l'Angolais Artur de Almeida e Silva, qui a démissionné le week-end dernier et a été remplacé par le Botswanais Tariq Babitseng.

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