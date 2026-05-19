Afrique: Ariana - Coup d'envoi d'une campagne de pulvérisation d'insecticides jusqu'au 31 mai

Le gouvernorat d'Ariana entame ce mardi 19 mai 2026 une opération de pulvérisation d'insecticides dans plusieurs zones, dans le cadre du programme de lutte contre les insectes dans les gîtes ruraux.

Les interventions programmées concerneront les berges de la Sebkha d'Ariana, les zones côtières basses s'étendant de Gammarth jusqu'au nord de Raoued, ainsi que les marécages situés dans la forêt de Jaafar et derrière la station d'épuration de Chotrana, près du quartier Ennakhilat.

Ces opérations se poursuivront tout au long de la journée et jusqu'au 31 mai courant.

Dans un communiqué, le gouvernorat d'Ariana a appelé les apiculteurs à prendre les précautions nécessaires afin de préserver et protéger les ruches situées dans les zones concernées, durant la journée de pulvérisation des insecticides ainsi que pendant les 24 heures suivantes.