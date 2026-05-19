Tunisie: Secteur de l'eau - Le ministre de l'Agriculture dévoile un plan de lutte contre la corruption

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a appelé à l'accélération des différents projets de développement agricole, réaffirmant l'engagement à placer la gouvernance du secteur de l'eau au premier rang des priorités de son département.

S'exprimant lors d'une réunion de travail consacrée aux commissariats régionaux de développement agricole (CRDA) de Kairouan et de la Manouba, le ministre a mis en avant l'urgence d'une gestion rationnelle et durable des ressources en eau.

Il a dans ce contexte ordonné que la priorité absolue soit accordée à la maintenance des réseaux hydrauliques et à la garantie de l'approvisionnement en eau potable pendant l'été 2026, appelant à lutter contre le phénomène du branchements anarchique, principale cause des perturbations sur les réseaux de distribution.

Ben Cheikh a par ailleurs annoncé le lancement d'une initiative pour mettre en place un système de gestion des risques de corruption dans le secteur de l'eau.

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A ce titre, il a demandé l'application stricte des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines, de l'approvisionnement et du système de rémunération.

Evoquant le dossier de l'élevage, le ministre a ordonné l'accélération du programme national d'identification du cheptel et la mise à jour de la base de données des éleveurs.

Il a indiqué que la fiabilité de ces données était une condition indispensable pour assurer une distribution transparente et équitable des aliments pour bétail subventionnés, améliorer le suivi sanitaire du cheptel et se prémunir contre les risques épizootiques.

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