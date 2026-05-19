Tunisie: Visas - Les frais des intermédiaires dépassent 1 000 dinars, selon Lotfi Riahi

Lotfi Riahi, Président de l'Organisation Tunisienne pour l'Orientation du Consommateur, a déclaré ce mardi que « les services de traitement des demandes de visa assurés par des sociétés privées d'intermédiation, notamment la prise de rendez-vous, la collecte des dossiers et la réception des demandes, peuvent coûter plus de mille dinars », soulignant que « ces pratiques sont devenues un véritable problème ».

Lors de son intervention à la radio, Riahi a expliqué que « les agences de voyages collaborent avec des sociétés d'intermédiation qui prennent en charge l'ensemble des démarches administratives. Le citoyen se retrouve ainsi à supporter des coûts financiers de plus en plus élevés, en échange de promesses de meilleure qualité de service et d'un traitement plus rapide des dossiers ».

Il convient de rappeler que l'Organisation Tunisienne pour l'Orientation du Consommateur a dénoncé, dans un communiqué, la multiplication des abus liés aux services de traitement des demandes de visa par des sociétés privées d'intermédiation. Elle a également mis en garde contre les charges financières croissantes et les dysfonctionnements portant atteinte aux principes de transparence, de concurrence loyale et de protection des données personnelles.