Tunisie: La Cité des Sciences célèbre, le 23 mai, la journée mondiale de la biodiversité

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie célébrera, vendredi prochain 22 mai 2026, la Journée internationale de la diversité biologique. À cette occasion, la Cité des Sciences de Tunis a concocté un programme varié pour la journée du samedi 23 mai, à partir de 8h30.

Invitée sur les ondes de la Radio Nationale, Hala Toumi, responsable de l'espace « La vie et l'Homme » à la Cité des Sciences, a indiqué que le programme de célébration de cette journée mondiale comprend une série d'activités diversifiées, ouvertes à toutes les tranches d'âge.

Mme Toumi a également souligné que la biodiversité constitue le premier rempart de l'Homme contre les épidémies et les maladies, essentielle à la préservation de la santé et de l'environnement.

Elle a, enfin, rappelé que l'accès sera entièrement gratuit pour tous les visiteurs et citoyens, dans le but de diffuser et de sensibiliser à la culture environnementale.

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