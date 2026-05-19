Tunisie: La Cité des Sciences célèbre, le 23 mai, la journée mondiale de la biodiversité

La Tunisie célébrera, vendredi prochain 22 mai 2026, la Journée internationale de la diversité biologique. À cette occasion, la Cité des Sciences de Tunis a concocté un programme varié pour la journée du samedi 23 mai, à partir de 8h30.

Invitée sur les ondes de la Radio Nationale, Hala Toumi, responsable de l'espace « La vie et l'Homme » à la Cité des Sciences, a indiqué que le programme de célébration de cette journée mondiale comprend une série d'activités diversifiées, ouvertes à toutes les tranches d'âge.

Mme Toumi a également souligné que la biodiversité constitue le premier rempart de l'Homme contre les épidémies et les maladies, essentielle à la préservation de la santé et de l'environnement.

Elle a, enfin, rappelé que l'accès sera entièrement gratuit pour tous les visiteurs et citoyens, dans le but de diffuser et de sensibiliser à la culture environnementale.