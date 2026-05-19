Congo-Brazzaville: Boxe - Gaétan Nkodia réélu président de la fédération

Gaétan Nkodia a été réélu président de la Fédération congolaise de boxe au terme de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée, le 17 mai, à Brazzaville.

Le président reconduit a promis de poursuivre le travail qu'il avait amorcé lors du précédent mandat. « C'est avec beaucoup de joie que nous acceptons cette victoire. C'est aussi un challenge. Nous allons donc continuer le travail que nous avons amorcé et, cela, avec la participation de tout le monde. Pour moi, tout le monde devrait participer à l'émancipation de notre noble art », a déclaré Gaétan Nkodia.

Et de poursuivre : « Nous allons travailler avec tous ceux qui aiment ce sport car, pour nous, c'est la boxe qui gagne aujourd'hui. C'est une victoire de tout le monde. Notre combat, c'est de travailler même avec ceux qui n'ont pas été élus pour faire avancer les choses ».

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Gaétan Nkodia sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par Bruno Ngouabi et Elias Mfoudi, respectivement premier et deuxième vice-président. Le poste de troisième vice- président reste à pourvoir. Alain Ikiti est le quatrième vice-président. Maurice Massamba est réélu secrétaire général avec pour adjoint Mabiala Moukoko. Merile Moussavou est la trésorière générale avec pour adjoint Tony Mbeté. Aimé Patrick Lissassi et Yvon Djimbi sont les membres. Florent Goolfed Mboungou est membre du commissariat aux comptes.