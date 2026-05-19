Congo-Brazzaville: Moeurs - Publicité à tout va dans les marchés de Brazzaville

Dans les marchés et aux coins des rues de la capitale congolaise sont installés des haut-parleurs rivalisant d'ardeur sur la promotion de divers produits proposés à la vente. Cible principale de la trouvaille, le client en quête d'une taie d'oreiller, d'un drap de lit bon prix, et surtout le patient cherchant guérison. On a affaire aux apôtres de la résurrection et aux charlatans de la guérison miracle.

Mais là où l'agressivité de la réclame franchit toutes les limites est ce message adressé crûment aux hommes « impotents » au sens virile du terme : «Messieurs, de quelque âge que vous soyez, venez à nous, n'hésitez pas, venez, nous avons des potions naturelles pour vous rendre " plus long", " plus gros", " plus fort" "imbattable" et "increvable"». Le disque tourne à plein régime dans l'indifférence quasi générale. Est-ce pour dire que le mode opératoire est pour autant approuvé ? On peut en douter.

Ces messages délivrés à voix haute en nos langues nationales (lingala et kituka) sur mégaphone et sur baffle sont d'une telle indécence que la question se pose de savoir si chez nous les moeurs valent encore quelque chose, si les pouvoirs publics décentralisés ont jeté l'éponge et cessé de commander, si une quelconque régulation de la publicité protégeant des abus et des arnaques est encore possible.

Vite, que l'on nous dise si un arrêté ministériel, une circulaire municipale ou quelque chose de ce genre règlemente cet excès de vulgarité sur la place publique, et si cette publicité est facturée pour abonder la caisse de l'État.

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