Congo-Brazzaville: Tournoi de gala - La Dynamique pour le réveil du handball congolais à Pointe-Noire

Après Brazzaville, la Dynamique pour le réveil du handball congolais a posé ses valises à Pointe-Noire où a lancé officiellement, le 17 mai, le tournoi de gala avec pour mission de combler le manque de compétitions, qui fait énormément défaut aux clubs.

Le même cadre d'expression a été offert pour permettre aux équipes de la capitale économique de maintenir à leur tour la cohésion et, surtout, de permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse leur niveau.

La première journée a donné les premiers éléments de la réussite de l'événement à Pointe-Noire. Les équipes engagées ont joué leur partition en livrant des performances à la hauteur des attentes du public.

A Brazzaville, le tournoi s'est poursuivi le 17 mai pour le compte de la cinquième journée. Chez les messieurs, Lions sport a eu raison de Petro sport (35-27). Association sportive Bonkouélé, le tout nouveau club, a dominé Avenir du Rail (27-23). Patronage a dominé Jeunesse sportive de Ouénzé (39-37).

Chez les dames, Asoc a pris le meilleur sur Asel (25-20) et lors de la dernière rencontre, la sélection des jeunes a eu raison de Lions club (36-33).