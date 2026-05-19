Congo-Brazzaville: Rencontre littéraire - « Nourrir l'avenir », un plaidoyer médico-social pour les enfants des orphelinats

19 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Merveille Jessica Atipo

La présentation-dédicace du livre « Nourrir l'avenir », du Dr Huxley Douma Péa, s'est tenue le 16 mai à Brazzaville, devant un public composé de médecins, des étudiants, des représentants d'orphelinats, des associations de protection de l'enfant et des partenaires publics et sociaux. Plus qu'un simple ouvrage scientifique, ce premier livre se veut un cri d'alerte et un appel collectif à l'action en faveur des enfants vivant dans les centres d'accueil et orphelinats du Congo.

Fruit du travail de thèse en médecine générale du Dr Huxley Douma Péa, Nourrir l'avenir, paru aux Editions universitaires européennes, s'appuie sur une étude menée entre février et juillet 2022 dans vingt centres d'accueil de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Pool et du Niari. L'enquête, réalisée auprès de 128 enfants âgés de 3 à 60 mois, révèle une situation préoccupante : 28,1 % des enfants présentent une dénutrition chronique, 17,2 % souffrent de dénutrition aiguë, tandis qu'aucun centre visité ne dispose d'infirmerie. Plus alarmant encore, seulement 7 % des enfants ont un calendrier vaccinal à jour.

Dès l'ouverture de la cérémonie, des enfants de l'orphelinat Yamba ngaï ont bouleversé l'assistance à travers des textes poignants décrivant leur quotidien marqué par la précarité alimentaire, les difficultés d'accès aux soins et le sentiment d'abandon. « Moi déjà si fragile alors je pleure, je pleure que pour une prise en charge médicale », a lancé l'un des enfants dans une intervention chargée d'émotion.

Une réalité sanitaire qui interpelle

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Préfacier de l'ouvrage, le Pr Jean Robert Mabiala Babela, pédiatre et directeur général de l'Hôpital Spécialisé Mère-Enfant Blanche-Gomes, a salué l'engagement de son ancien étudiant. « Dans mes 34 ans de carrière, c'est un plaisir de voir un jeune mettre à la disposition du grand public un ouvrage sur une problématique qui nous tient énormément à coeur », a-t-il déclaré.

Le spécialiste a rappelé que la dénutrition demeure l'une des principales causes d'hospitalisation pédiatrique au Congo. Selon lui, l'absence d'une véritable politique d'accompagnement des centres d'accueil aggrave la vulnérabilité des enfants. « Les orphelinats se débrouillent avec les moyens du bord. Les donateurs apportent souvent ce qu'ils peuvent, mais pas forcément ce qu'il faut nutritionnellement », a-t-il expliqué.

Prenant la parole, le Dr Huxley Douma Péa, actuellement résident en pédiatrie au CHU de Brazzaville, a souligné que son livre « n'est pas né dans un bureau », mais d'une immersion dans les réalités des centres d'accueil. « Ce livre se veut à la fois un témoignage, un outil de sensibilisation et un appel collectif à la responsabilité », a-t-il affirmé.

Des solutions concrètes proposées

Au-delà du constat, l'ouvrage propose un programme d'action médico-social articulé autour de trois piliers : le rattrapage vaccinal des enfants, le renforcement des capacités des encadreurs sur l'hygiène et la nutrition, ainsi que la mise en place d'une unité médicale mobile chargée du suivi pédiatrique et nutritionnel dans les orphelinats.

Le projet ambitionne également de créer un référentiel national d'intervention médico-nutritionnelle pour les centres d'accueil du Congo. Pour y parvenir, l'auteur lance un appel aux autorités publiques, aux partenaires techniques, aux entreprises et aux citoyens afin de soutenir financièrement, logistiquement et médicalement cette initiative.

Plusieurs enseignants, médecins et professeurs présents ont félicité le jeune auteur pour avoir transformé sa thèse en ouvrage accessible au grand public, tout en l'encourageant à poursuivre sa spécialisation en pédiatrie et à concrétiser ce projet social sur le terrain.

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