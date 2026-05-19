Afrique de l'Ouest: S&P relève la note de crédit du Nigeria pour la première fois depuis 2012

S&P Global Ratings a relevé les notes de crédit souverain à long terme du Nigeria en devises étrangères et en monnaie locale de "B" à "B-" le 15 mai 2026, avec une perspective stable.

L'agence a également relevé les notes nationales du Nigeria de "ngBBB+/ngA-2" à "ngA+/ngA-1". Cette décision fait suite à trois années de réformes structurelles sous la présidence de Bola Tinubu, avec comme point d'ancrage la libéralisation du marché des changes en 2023 et la suppression des subventions aux carburants.

S&P a cité comme principaux facteurs l'augmentation de la production de pétrole, qui atteint désormais en moyenne 1,65 million de barils par jour, la montée en puissance de la raffinerie Dangote, qui approche sa capacité de 650 000 barils par jour, et l'amélioration des recettes fiscales. Les réserves brutes de change sont passées de 33 milliards de dollars en 2023 à 50 milliards de dollars en mars 2026, et le ratio dette/recettes est passé de 500 % en 2023 à 338 % en 2026. L'excédent de la balance courante devrait s'améliorer pour atteindre 5,8 % du PIB en 2026.

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L'agence a mis en évidence des contraintes persistantes. L'inflation s'est élevée en moyenne à 18,6 % par an au cours de la dernière décennie, mais elle devrait tomber à moins de 10 % d'ici à 2028. Le chômage avoisine les 30 %, la pauvreté a augmenté pour toucher 50 % de la population, et les recettes fiscales restent parmi les plus faibles des pays souverains notés au niveau mondial. Le déficit général du gouvernement devrait se creuser pour atteindre plus de 4 % du PIB en 2026-2027, en partie à cause des dépenses liées aux élections avant le scrutin de 2027.

S&P a relevé son hypothèse de prix du pétrole brut Brent à 100 dollars le baril pour le reste de l'année 2026, citant la fermeture effective du détroit d'Ormuz à la suite d'un conflit au Moyen-Orient qui a débuté en février 2026. Si la hausse des prix du pétrole soutient la position extérieure du Nigeria, S&P note qu'elle alimente également la hausse des prix des carburants sur le marché intérieur et accentue les pressions inflationnistes.

La perspective stable reflète un équilibre entre l'amélioration de la position extérieure du Nigeria et la dynamique des réformes, d'une part, et l'étroitesse de l'assiette fiscale, la faiblesse du cadre institutionnel et le faible taux d'emploi dans le secteur formel, d'autre part. S&P a déclaré qu'elle pourrait encore relever la note si l'assainissement budgétaire ou des recettes structurellement plus élevées réduisent les coûts du service de la dette, et qu'elle pourrait l'abaisser si les réformes s'inversent ou si les déficits budgétaires se creusent de manière significative.

Points clés à retenir

Il s'agit du premier relèvement de la note du Nigeria par S&P depuis que le pays a été rétrogradé à "B-" en 2020 lors de l'effondrement des prix du pétrole et du choc COVID, et il reflète l'ampleur de l'évolution du paysage macroéconomique en trois ans. La libéralisation des changes en 2023 - qui a permis au naira de se déprécier fortement, passant d'environ 460 NGN pour un dollar à un creux proche de 1 600 avant de remonter à environ 1 360 en mai 2026 - a été la mesure politique la plus importante, permettant de résorber un arriéré de change de plusieurs milliards de dollars, de rétablir l'accès au marché pour les entreprises et de mettre fin au système de double taux qui avait dissuadé les investissements étrangers pendant des années.

La raffinerie Dangote, qui fonctionne désormais à pleine capacité, a réduit de manière structurelle la facture des importations de produits raffinés du Nigeria, qui pèse depuis longtemps sur les réserves de change. L'ordre exécutif 9, signé en février 2026, renforce encore le contrôle fédéral sur les recettes pétrolières en réorientant les entrées de pétrole et de gaz - y compris les redevances et les taxes - des déductions de la NNPC vers le compte central de la Fédération, une mesure que S&P considère comme positive pour les recettes fiscales, mais qui a suscité un rejet juridique et opérationnel de la part des parties prenantes du secteur.

Le cycle électoral de 2027 représente désormais le principal risque à court terme pour la continuité des réformes, le budget 2026 du gouvernement prévoyant déjà des dépenses d'investissement de 32 200 milliards de NGN - 7,3 % du PIB - qui, si elles sont mal exécutées comme dans les cycles précédents, pourraient creuser le déficit sans apporter les dividendes de la croissance prévus dans le scénario de base de S&P.