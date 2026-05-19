Ghana: Fitch relève la note de crédit du Ghana alors que la reprise gagne du terrain

L'agence de notation Fitch Ratings a relevé la note de crédit souveraine du Ghana de B- à B le 8 mai, donnant au pays un nouveau signe de reprise après la crise de la dette.

L'agence de notation a assigné une perspective positive, ce qui signifie qu'un autre relèvement est possible si le Ghana maintient ses dépenses sous contrôle, réduit l'inflation et augmente ses réserves de change. Cette décision fait suite à de précédentes améliorations de la notation, le pays se normalisant après son défaut de paiement et la restructuration de sa dette.

Fitch a souligné la forte baisse de la dette publique, le renforcement de la croissance, l'assainissement budgétaire et l'appréciation du cedi. Les réserves internationales du Ghana ont augmenté de 5,4 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 12,3 milliards de dollars, couvrant ainsi 3,6 mois d'importations. L'inflation est tombée à 3,2 % en mars 2026, son niveau le plus bas depuis 1999.

La croissance se maintient également. Fitch prévoit une croissance du PIB réel d'environ 5 % par an jusqu'en 2027, soutenue par la production d'or, la reprise de la consommation et l'assouplissement des conditions de crédit. La Banque du Ghana a réduit son taux directeur de 1 400 points de base entre juillet 2025 et mars 2026 avant de marquer une pause.

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Les risques restent clairs. Le Ghana a encore des coûts d'intérêt élevés, une marge de manoeuvre budgétaire limitée et une exposition aux prix du pétrole, aux fluctuations des devises et à la pression des dépenses liées au cycle électoral. Mais ce relèvement montre que les investisseurs et les agences de notation commencent à entrevoir une trajectoire plus stable pour l'une des plus grandes économies d'Afrique de l'Ouest.

Points clés à retenir

Le relèvement du Ghana est important car il marque le passage d'une gestion de crise à un rétablissement de la crédibilité. Le pays est toujours en dessous de la catégorie d'investissement, mais la direction a changé. La réduction de la dette, l'augmentation des réserves, la baisse de l'inflation et les réductions de taux donnent au gouvernement une plus grande marge de manoeuvre pour gérer l'économie. Cela permet également au Ghana de revenir sur les marchés des capitaux nationaux et internationaux dans de meilleures conditions au fil du temps. Le test est celui de la discipline. Le Ghana est déjà passé par là, avec des périodes de reprise suivies d'une pression sur les dépenses, d'une croissance de la dette et d'une tension sur les devises.

Les perspectives positives de Fitch donnent au pays une chance d'obtenir une nouvelle amélioration, mais seulement si le gouvernement maintient une politique budgétaire stricte et protège ses réserves. Pour les investisseurs, le signal est que le Ghana devient plus facile à souscrire, mais qu'il n'est pas exempt de risques. L'or, le cacao, le pétrole, les obligations locales et les actions peuvent tous bénéficier de meilleures conditions macroéconomiques, mais la reprise dépend toujours du contrôle politique et des prix extérieurs. Le reclassement est une étape importante, mais pas une ligne d'arrivée.