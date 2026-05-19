Afrique: CAN 2027 - Tirage explosif, groupes relevés et premiers chocs en vue sur la route de l'Afrique de l'Est

Éliminatoires CAN 2027 : le Sénégal avec le Mozambique, le Soudan et l’Ethiopie

La route vers la Coupe d'Afrique des nations 2027 est désormais lancée. Réunis mardi au Caire, en Égypte, les responsables de la Confédération africaine de football ont procédé au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les 48 sélections engagées ont été réparties en douze groupes, avec plusieurs affiches prometteuses et des duels régionaux qui annoncent déjà une campagne électrique.

Maroc, Côte d’Ivoire-Ghana, Tunisie-Libye - Des groupes qui promettent des étincelles

Le tirage a réservé plusieurs confrontations majeures entre poids lourds du football africain.

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Dans le groupe A, les Lions de l’Atlas partiront évidemment en grands favoris devant des Panthères du Gabon en pleine reconstruction qui devront se méfier de la progression du Niger dans la lutte pour le deuxième billet qualificatif.

Sans oublier le Gabon et le Lesotho, deux vieilles connaissances battues à deux reprises dans les éliminatoires de la précédente édition, ainsi que le Niger de Badou Zaki, battu deux fois lors des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Habitués des grandes compétitions continentales, les Pharaons de l'Égypte affronteront l'Angola, le Malawi et le Soudan du Sud dans le groupe B.

Le groupe C attire particulièrement l’attention avec un choc ouest-africain entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, deux nations historiques du continent qui devront également composer avec une Gambie et une Somalie capables de créer la surprise.

Le groupe G s’annonce lui aussi particulièrement disputé. Le Cameroun part favori, mais devra se méfier des Comores, de la Namibie et du Congo.

Dans le groupe H, la Tunisie devra gérer un derby nord-africain face à la Libye, mais aussi la pression de l’Ouganda, coorganisateur de la compétition.

De son côté, l'Algérie hérite d’un groupe I abordable mais loin d’être simple avec la Zambie, le Togo et le Burundi.

Un groupe à la portée du Sénégal - Le casse-tête des groupes avec pays hôtes

Les Lions de la Téranga à la tête du groupe J se retrouvent dans une poule jugée globalement favorable avec le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie.

Les hommes de Pape Thiaw éviteront ainsi plusieurs grosses cylindrées du continent, mais devront rester vigilants face à des adversaires réputés accrocheurs, notamment le Soudan, qui avait tenu les Lions en échec lors de la CAN 2025.

Le nouveau format des qualifications introduit une difficulté supplémentaire dans les groupes contenant un pays hôte déjà qualifié automatiquement.

C’est notamment le cas du groupe D avec le Kenya qui se retrouve avec la Guinée qui devra ainsi livrer une bataille intense avec l’Afrique du Sud pour espérer décrocher son billet. L’Érythrée, qualifiée surprise du tour préliminaire après une longue absence continentale, complète ce groupe.

Même situation pour le Nigeria dans le groupe L face à Madagascar et à la Tanzanie déjà qualifiée.

Le Burkina Faso et le Bénin devront eux se méfier d’une poule F qui a tout d’un piège avec la Mauritanie et la Centrafrique pour jouer les trouble-fêtes.

Enfin, le Mali, en quête d’un nouveau sélectionneur, et le Cap-Vert, qualifié surprise pour le Mondial, devraient faire la course en tête dans le groupe K face au Rwanda et au Libéria.

Les éliminatoires débuteront officiellement en septembre 2026 et se dérouleront sur six journées réparties en trois fenêtres internationales.

À l’arrivée, seuls les deux premiers de chaque groupe ou un seul dans certaines poules avec pays hôte rejoindront la phase finale.

Une chose est déjà certaine : avant même le premier coup d’envoi, la CAN 2027 promet une bataille acharnée où chaque point comptera dans la conquête du rêve continental.