Afrique: CAN 2027 - Le pays hérite de l'Ouganda, de la Libye et du Botswana en éliminatoires

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, effectué ce mardi au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire, a placé la Tunisie dans le groupe H aux côtés de l'Ouganda, de la Libye et du Botswana.

La phase qualificative de la CAN 2027, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, a dévoilé une répartition des groupes qui promet plusieurs affiches équilibrées et disputées.

Voici la composition complète des groupes :

  • Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
  • Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
  • Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
  • Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée
  • Groupe E : République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
  • Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine
  • Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
  • Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
  • Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
  • Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie
  • Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia
  • Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

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Les deux premières sélections de chaque groupe décrocheront leur qualification pour la phase finale. Les groupes comprenant l'un des pays organisateurs bénéficieront toutefois d'une place supplémentaire qualificative pour un autre sélectionné. C'est notamment le cas du groupe H où figure l'Ouganda, coorganisateur du tournoi.

Les éliminatoires se dérouleront sur trois fenêtres internationales fixées par la FIFA avant la phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027. Les première et deuxième journées auront lieu du 21 septembre au 6 octobre 2026. Les troisième et quatrième journées se joueront du 9 au 17 novembre 2026, tandis que les cinquième et sixième journées sont programmées du 22 au 30 mars 2027.

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