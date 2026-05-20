Tunisie: EST - Chokri El Ouaer nommé Vice-Président chargé de la section football

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis a annoncé la nomination de Chokri El Ouaer au poste de Vice-Président chargé du football, à compter d'aujourd'hui, mardi 19 mai.

L'Espérance Sportive a ajouté, dans un communiqué publié sur la page officielle du club sur les réseaux sociaux, que Chokri El Ouaer a pris ses fonctions ce mardi au siège du club. Il est à noter que l'Espérance Sportive s'est contentée de la deuxième place à la fin du championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football pour la saison 2025-2026, et s'est inclinée en demi-finale de l'actuelle édition de la Ligue des Champions de la CAF. L'équipe de Bab Souika reste cependant en lice pour la Coupe de Tunisie, où elle affrontera Baâth Bouhajla lors des quarts de finale prévus ce jeudi.

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