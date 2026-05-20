Tunisie: Projection de « Sophia » de Dhafer L'Abidine au marché du film au festival de Cannes - Thriller entre deux rives

Dhafer L'Abidine rempile avec « Sophia », son 3e long métrage, présenté, cette semaine, au Marché du Film de la 79e édition du Festival de Cannes, face à un public de professionnels. Une étape importante pour ce projet cinématographique tuniso-anglais, en amont de sa sortie publique prochaine.

Présenté dans le cadre du Marché du Film -- principal espace professionnel du Festival de Cannes consacré aux rencontres entre producteurs, distributeurs et investisseurs du monde entier, « Sophia » succède à ses deux précédentes réalisations et explore en profondeur le déracinement et l'appartenance à deux cultures, deux terres.

Écrit, réalisé et produit par Dhafer L'Abidine, le film mêle drame familial et thriller psychologique dans une histoire traversée par les thèmes de l'exil, de l'identité et de la rupture familiale. Le récit suit Emily, une femme britannique qui décide de se rendre en Tunisie avec sa fille Sophia afin de retrouver son mari tunisien, expulsé du Royaume-Uni, plusieurs années auparavant. Mais ce voyage bascule lorsque l'enfant disparaît... Tourné entre Londres et Tunis, « Sophia » met en évidence des thèmes centraux comme l'immigration forcée et les déchirements liés à l'appartenance. L'intime rejoint le collectif et le politique, alimenté par un suspense permanent.

Le casting réunit notamment Jessica Brown Findlay, connue pour ses rôles dans plusieurs productions britanniques, ainsi que Jonathan Hyde, Hiba Abouk et Kaïs Setti, aux côtés de Dhafer L'Abidine lui-même. Ce dernier, connu pour ses nombreuses casquettes, devant et derrière la caméra, au fil de ses films, n'a pas manqué à son mode opératoire habituelle. Ce nouveau long métrage marque une nouvelle étape dans le parcours de L'Abidine, déjà entamé avec « Ghodwa », son premier film, récompensé par le Prix Fipresci, entre autres, et son deuxième long métrage, « To My Son » qui avait également été salué dans plusieurs festivals internationaux.

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Avant son passage à Cannes, « Sophia » avait déjà entamé un parcours prometteur dans plusieurs manifestations cinématographiques internationales, notamment au Festival de Marrakech et au Manchester Film Festival, où Dhafer L'Abidine a remporté le prix du Meilleur réalisateur. À travers cette présence au Marché du Film, il confirme sa volonté de construire un cinéma à la fois accessible et ancré dans des problématiques humaines universelles. Entre thriller émotionnel et réflexion sur l'exil, « Sophia » ambitionne de toucher un public international et large tout en conservant un ancrage tunisien.