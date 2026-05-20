Congo-Kinshasa: L'opposition lance la « Coalition article 64 » centre toute réforme constitutionnelle

19 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé, mardi 19 mai 2026 à Kinshasa, la plateforme dénommée « Coalition Article 64 » (C64), pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC.

Cette nouvelle coalition regroupe notamment :

  • ECiDé de Martin Fayulu
  • Ensemble pour la République de Moïse Katumbi
  • LGD de Matata Ponyo
  • Envol de Delly Sessanga
  • Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabund, d'autres mouvements politiques et citoyens.

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A travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a affirmé Nicolas Lenga, lisant la déclaration commune :

« Nous n'accepterons plus de revivre les heures sombres de la dictature avec des mandats illimités. Ainsi, nous signifions à M. Félix Tshisekedi que le peuple congolais a définitivement dit non à la dictature. M. Félix Tshisekedi est à son second et dernier mandat. Aucune circonstance, fit-elle sécuritaire, sanitaire ou diplomatique, ne servirait de prétexte au glissement du mandat présidentiel ».

Retrait de la proposition de loi référendaire

A compter de ce 19 mai 2026, a-t-il poursuivi, « il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028 ».

Tout en appelant la population à la mobilisation et à la résistance, les membres de la coalition C64 exigent également le retrait de la proposition de loi référendaire actuellement examinée au Parlement.

Ils appellent peuple congolais à faire « le choix de la liberté contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation ».

Lors de sa conférence de presse du mercredi 6 janvier, le Président Félix Tshisekedi avait affirmé qu'il n'était pas demandeur d'un troisième mandat. Cependant, si le peuple le lui demandait, il accepterait. Cette déclaration a suscité moult protestations dans les milieux de l'opposition et de la société civile congolaises.

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