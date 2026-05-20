Congo-Kinshasa: Le gouvernement congolais appelle à la vigilance face à la résurgence d'Ebola

Lors d'un briefing de presse coanimé ce lundi 18 mai 2026, avec le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a insisté sur le respect strict des mesures barrières pour contrer la propagation du virus Ebola.

Tout en appelant la population à ne pas céder à la panique, il a rappelé que la République démocratique du Congo dispose d'une solide expérience dans la gestion de ces crises sanitaires.

« Cette maladie se transmet exclusivement par contact direct », a martelé le ministre, réfutant les rumeurs qui entouraient le virus à son apparition en Ituri. « Au départ, certains services l'avaient qualifiée de mystérieuse. Mais les analyses de l'INRB ont formellement confirmé qu'il s'agissait d'une résurgence de la famille Ebola ».

Face à ce qui constitue désormais la 17e épidémie d'Ebola dans l'histoire du pays, le gouvernement a rappelé les consignes sanitaires essentielles :

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Se laver régulièrement les mains.

Éviter tout contact avec une personne malade ou avec les corps lors des rites funéraires.

Proscrire la consommation de viande boucanée insuffisamment cuite.

Un bilan provisoire de 116 décès

Selon les données du ministère de la Santé, le bilan actuel fait état de 435 cas suspects et de 116 décès, localisés principalement dans les zones de Butembo, de l'Ituri et de Goma. Des investigations sont toujours en cours à Mungwalu, Rwampara et Nyakunde pour analyser plusieurs cas suspects.

En attendant les conclusions définitives des laboratoires, les autorités ont renforcé le système d'alerte précoce et prévoient des communications régulières pour maintenir une sensibilisation maximale de la population.