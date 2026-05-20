Afrique: Tony Elumelu au Africa Forward Summit - «La jeunesse africaine n'a pas besoin d'assistanat»

Le fondateur de Heirs Holdings affirme aux présidents William Ruto et Emmanuel Macron que l'Afrique recherche des partenariats solides, fondés sur l'égalité, et que l'accès à l'électricité ainsi que le développement des infrastructures doivent constituer les priorités absolues.

À l'occasion de l'édition 2026 du Africa Forward Summit, organisée conjointement par le président kényan William Ruto et le président français Emmanuel Macron, le fondateur et président de Heirs Holdings, Tony O. Elumelu, a livré un message fort devant un parterre de chefs d'État, d'investisseurs et de dirigeants économiques internationaux : l'Afrique recherche des partenaires engagés, et non des relations fondées sur l'assistanat.

«Nous accueillons favorablement les véritables partenariats- des partenariats solides et fondés sur l'équité- où les Africains et les solutions africaines contribuent à façonner l'avenir du continent», a déclaré l'homme d'affaires nigérian.

Pour Tony Elumelu, la transformation économique de l'Afrique repose avant tout sur deux priorités fondamentales : l'accès à l'électricité et le développement des infrastructures. Selon lui, le secteur privé doit jouer un rôle central dans la mobilisation des capitaux nécessaires à ces investissements structurants.

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« Le secteur privé est le moteur qui nous permettra de mobiliser les financements indispensables aux investissements dans les infrastructures et l'électricité. Ce sont deux conditions essentielles à la prospérité économique et au développement de l'Afrique », a-t-il affirmé. « Si nous créons un environnement propice aux affaires, nous créerons des emplois, réduirons la pauvreté et générerons une croissance durable. »

Dans un continent où plus de 65 % de la population a moins de 35 ans, Tony Elumelu a également appelé à rompre avec les discours traditionnels centrés sur l'aide internationale.

« En Afrique, nous avons une population jeune. Il n'y a pas de place pour une mentalité victimaire. Notre jeunesse n'a pas besoin d'assistanat ; elle a besoin d'emplois, d'un meilleur accès à l'électricité et à Internet. Ce qui compte, c'est de mettre en place les infrastructures et les conditions nécessaires pour permettre à nos jeunes de réaliser pleinement leur potentiel », a-t-il soutenu.

À travers la Tony Elumelu Foundation (TEF), l'entrepreneur africain affirme déjà cet engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes. La fondation a permis à plus de 2,5 millions de jeunes Africains d'accéder à des programmes de formation et a financé plus de 27 000 entrepreneurs dans les 54 pays du continent, faisant du TEF la plus grande plateforme africaine dédiée à l'entrepreneuriat.

Tony Elumelu a par ailleurs insisté sur l'ouverture de l'Afrique à tous les partenaires crédibles, quelle que soit leur origine géographique.

« C'est une période importante pour l'Afrique. Nous devons accueillir tous ceux qui souhaitent contribuer à accélérer la croissance du continent. L'Afrique est aujourd'hui la région à la croissance la plus rapide au monde, et cela ne se limite pas à sa démographie », a-t-il déclaré.

Il a également appelé à un changement de paradigme dans les relations économiques internationales :

« Au XXIe siècle, les mentalités doivent évoluer. Nous devons adopter une vision axée sur la prospérité économique et le développement, une vision capable de créer les conditions nécessaires pour réduire durablement la pauvreté et offrir des opportunités à notre jeunesse. »

La participation de Tony Elumelu à ce sommet s'inscrit dans la stratégie globale de Heirs Holdings, groupe d'investissement panafricain engagé dans le développement à long terme du continent à travers des investissements dans des secteurs clés tels que l'énergie, les services financiers, la santé, l'hôtellerie et les technologies.

L'édition 2026 du Africa Forward Summit s'est achevée sur des appels renouvelés à un renforcement de la coopération entre gouvernements, institutions de développement et secteur privé, afin d'accélérer une croissance inclusive et de consolider la place de l'Afrique dans l'économie mondiale.

À propos de Heirs Holdings

Heirs Holdings est un groupe d'investissement panafricain de premier plan. Son portefeuille couvre plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie, l'électricité, la banque, l'assurance, les services financiers, la technologie, l'immobilier, l'hôtellerie et la santé, avec des activités dans vingt-quatre pays à travers le monde.

Le groupe s'inspire du concept d'Africapitalisme, une philosophie selon laquelle le secteur privé constitue le principal moteur de création de richesse économique et sociale en Afrique. Dans cette logique, Heirs Holdings privilégie des investissements de long terme, combinant capital stratégique, expertise sectorielle et excellence opérationnelle.