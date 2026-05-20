Tunisie: Le chef de l'Etat effectue une visite 'non annoncée' dans le gouvernorat de Nabeul et dénonce des dysfonctionnements publics

Tunis — Le président Kaïs Saïed a effectué mardi une visite "non annoncée" dans plusieurs zones du gouvernorat de Nabeul, notamment à Marsa Al Oumara, Al Mangaa et Retiba, dans la délégation de Taklisa, avant de se rendre à Korbous, où il a constaté plusieurs infractions liées au domaine public et recueilli les doléances des habitants.

Le chef de l'Etat a également inspecté la route reliant Nabeul à Kélibia, un projet lancé en 2018 et toujours inachevé malgré les financements alloués, selon un communiqué de la présidence.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le président Saïed s'est rendu au collège de Béni Khiar, où il a ordonné le lancement immédiat de travaux d'aménagement et de maintenance afin d'assurer la sécurité des élèves et de garantir de meilleures conditions d'étude.

Plus tôt mardi, le président s'était rendu au palais du gouvernement à La Kasbah pour une réunion avec la cheffe du gouvernement Sarrah Zaâfrani Zenzri. Il a dénoncé des dysfonctionnements persistants dans les services publics, estimant qu'il n'était plus possible de tolérer le maintien de la situation actuelle.

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Selon un communiqué, le president Saïed a affirmé que « les avertissements se sont multipliés » et que « la poursuite de la guerre de libération nationale » ne pouvait se faire qu'avec ceux qui adhèrent aux aspirations du peuple tunisien.