Afrique de l'Est: Coopération énergétique - Un mémorandum d'entente signé entre le Rwanda et la Tanzanie

Le 19 mai 2026 à Kigali, un mémorandum d'entente a été signé entre le Rwanda et la Tanzanie. Il vise à renforcer la coopération énergétique entre les deux pays.

Le Rwanda et la Tanzanie ont décidé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est dans ce cadre que les deux pays ont signé, le 19 mai 2026 à Kigali, un mémorandum d'entente intergouvernementale sur la coopération énergétique. Il a été signé lors du Sommet sur l'innovation en énergie nucléaire pour l'Afrique (Neisa, sigle en anglais).

Pour la partie rwandaise, l'acte a été signé par Dr Jimmy Gasore, ministre des Infrastructures. Pour la Tanzanie, il a été paraphé par Deogratias John Ndejembi, ministre de l'Énergie. C'était en présence des chefs d'État des deux pays, Paul Kagamé et Samia Suluhu Hassan.

« Ce mémorandum d'entente reflète l'engagement commun des deux pays à approfondir la coopération dans les domaines stratégiques du secteur de l'énergie, y compris le développement des infrastructures électriques, les énergies renouvelables, le renforcement des capacités institutionnelles et la collaboration énergétique transfrontalière », explique-t-on dans une note.

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Selon Jimmy Gasore, ministre des Infrastructures du Rwanda, cette signature marque une étape importante dans l'amitié et la coopération de longue date entre les deux pays. « La signature de ce mémorandum d'entente démontre notre engagement commun à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir l'intégration régionale grâce à une coopération stratégique dans le secteur de l'énergie », a affirmé M. Gasore.

Il a souligné que ce protocole d'accord intervient à un moment critique où la région continue de donner la priorité au développement durable de l'énergie en tant que moteur clé de la croissance économique, de l'industrialisation et de la transformation sociale. « L'énergie est la colonne vertébrale du développement. Elle alimente les industries, soutient les entreprises, permet la transformation numérique, améliore les services sociaux et renforce la qualité de vie de nos citoyens », a expliqué le ministre rwandais des Infrastructures.

Selon lui, le cadre de coopération signé aujourd'hui représente donc bien plus qu'un simple accord formel. Il s'agit, à son avis, d'une plateforme stratégique qui permettra à nos deux pays de renforcer la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment le commerce de l'électricité, le développement des infrastructures énergétiques, la coopération technique, le renforcement des capacités et la promotion des investissements dans le secteur de l'énergie.

Jimmy Gasore se dit particulièrement encouragé par les opportunités que ce partenariat offre pour promouvoir la connectivité régionale en matière d'électricité et la sécurité énergétique. Il a indiqué qu'une coopération renforcée entre le Rwanda et la Tanzanie contribuera non seulement au développement de leurs secteurs énergétiques nationaux respectifs, mais aussi à la vision plus large d'intégration régionale dans le cadre de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Mise en oeuvre effective des engagements

« La conclusion réussie de ce protocole reflète la forte volonté politique et la confiance mutuelle existant entre nos gouvernements. Je tiens à féliciter les équipes techniques des deux parties pour leur dévouement, leur professionnalisme et leurs efforts inlassables tout au long du processus de négociation et de finalisation. Leur travail acharné a posé les bases de cette étape importante », a déclaré le ministre des Infrastructures.

Jimmy Gasore a indiqué que la responsabilité collective est désormais de garantir la mise en oeuvre effective des engagements pris aujourd'hui. Il a appelé à transformer cet accord en actions concrètes et en projets à fort impact.