Angola: MPLA confirme la réception de la candidature unique de João Lourenço

João Lourenço / Page Facebook
João Lourenço, Président de l'Angola
19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La sous-commission des candidatures de la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire du MPLA a confirmé, ce mardi à Luanda, la réception de la candidature unique de João Lourenço à la présidence du parti, dans le cadre du processus organique préparatoire du conclave prévu en décembre 2026.

Cette information figure dans un communiqué publié par la sous-commission des candidatures, dans laquelle l'organe précise ses compétences et les limites de son action dans le processus de préparation du IXe Congrès ordinaire du MPLA.

Selon cette précision, depuis l'ouverture officielle du processus de candidatures aux organes individuels et collégiaux au niveau national, le 28 mars, la sous-commission n'a reçu que la candidature de João Lourenço à la présidence du MPLA.

L'organe informe également qu'il procède au traitement de la candidature reçue, dans les termes définis par le Règlement électoral et le Règlement de la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire.

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En plus, cet organe indique que les autres questions liées au processus organique du congrès doivent être soumises à la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ou aux organes compétents du parti, conformément aux statuts et règlements en vigueur.

Selon le document, le Comité central du MPLA a décidé, le 12 mars de cette année, de convoquer le IXe Congrès ordinaire les 9 et 10 décembre 2026, après avoir approuvé la convocation, les bases générales, la méthodologie d'organisation et le calendrier des actions et tâches liées à cet événement.

La même source indique que les instruments approuvés s'appuient sur les compétences attribuées au Comité central par les statuts du MPLA, en particulier la création de la sous-commission des candidatures, un organe prévu par le règlement électoral du parti. ART/DF/LUZ

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