Tunisie: Entre résilience et engagement - La SFBT redéfinit l'excellence industrielle au pays

À contre-courant d'une conjoncture économique nationale et internationale particulièrement complexe, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a profité de son Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2026 pour faire la démonstration de sa solidité financière. Prouvant encore fois qu'il s'agit bel et bien d'un géant, la SFBT a dévoilé ses chiffres et résultats performants pour l'exercice 2025. Le leader tunisien prouve qu'il est possible de conjuguer rentabilité record, indépendance stratégique et engagement éco-responsable. Coup de phare sur les clés d'un succès.

Vraisemblablement, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie a réussi, et avec brio, à franchir le cap de l'année 2025 avec un chiffre d'affaires global plutôt stable et qui a même légèrement progressé. Enregistrant un gain de 0,81%, le chiffre d'affaire globale est passé de 836,6 millions de dinars durant l'année 2024 à 843,4 millions de dinars en 2025, traduisant ainsi une stabilité globale positive.

C'est ce qu'on retient d'emblée de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la société tenue aujourd'hui, mardi 19 mai à Tunis. Un rendez-vous durant lequel il était certes question de dresser le bilan de l'exercice de la société durant l'année 2025 après avoir arrêté les états financiers individuels et consolidés et qui ont été soumis aux Commissaires aux comptes, mais où il était également question de faire une lecture de son rapport annuel, de dresser sa liste de résolutions et de proposer à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 0,880 DT par action.

Les membres du Conseil ayant donné le ton de la réunion ont de prime abord laissé entendre une information essentielle : la SFBT tient très bien sur pieds, assume pleinement son rôle économique et social et ses états financiers demeurent stables et positifs. En un mot, et pour le bonheur de ses dirigeants ses actionnaires et ses employés : la SFBT se porte comme un charme !

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Maîtriser les prix sans sacrifier les marges

Alors que le marché subit un ralentissement généralisé de la consommation, la SFBT, fidèle à elle-même, affiche une remarquable résilience en stabilisant ses revenus consolidés à 843,4 millions de dinars (MDT), soit une légère progression de 0,8 % sur un an. Le bénéfice net consolidé s'envole de 10,6 % pour s'établir à 267,2 millions de dinars, tandis que la rentabilité des capitaux propres (ROE) grimpe à un niveau exceptionnel de 36,14 %.

En effet, les états financiers individuels de la SFBT font apparaître un résultat positif établi à 15.045.425 DT comparativement avec l'année 2024. De même, en termes des états financiers consolidés, un gain net de 3.663.598 DT a été observé. Pour ce qui est des états financiers consolidés, ils font apparaître un gain de part du Groupe de 6.613.400 DT.

Cette trajectoire ascendante traduit une réorganisation profonde où le groupe a en effet mené une rationalisation stricte de ses coûts opérationnels, une optimisation fine de ses achats et une restructuration globale de sa sous-traitance. Un tour de force opérationnel qui a permis de maintenir un gel rigoureux de l'ensemble de ses tarifs de vente depuis plus de deux ans sans faire subir les méandres de l'inflation à sa clientèle tunisienne.

Une stratégie « zéro dette »

S'il existe bien une réalité prouvée par les chiffres, c'est bel et bien l'autonomie de la SFT qui a veillé à ne jamais tomber dans les aléas des dettes. C'est à travers les documents comptables détaillés présentés par le Directeur Général de la société M. Elyes Fakhfakh, que ce constat s'est révélé. Décrivant une structure bilancielle solide, le DG a laissé transparaître l'image d'une réelle citadelle unique qui a pu se démarquer dans le paysage entrepreneurial tunisien.

En effet, preuve à l'appui, M. Fakhfakh a souligné un actif total évalué à 1,33 milliard de dinars et des fonds propres à 75,7 %, La SFT, franchit ainsi le cap sans recours aux financements bancaires traditionnels. Le groupe s'en sort avec ses propres moyens n'optant que pour une modique aide bancaire de 2433 dinars. Le groupe puise dans ses propres fonds pour financer l'intégralité de ses investissements et compte sur ses propres deniers pour assurer une sécurité maximale en maintenant son ratio de liquidité courante de 4,0.

Un pilier pour le budget de l'État et la croissance environnementale

La SFBT confirme également son statut de moteur économique et social indispensable pour la Tunisie. En agissant comme un collecteur fiscal de premier plan, le groupe a reversé la somme record de 1 024 millions de dinars sous forme d'impôts et de taxes dont les droits de consommation et la TVA, s'imposant comme le principal pourvoyeur de recettes pour les finances publiques du pays. Situation en règle, et en contributeur essentiel qui renfloue les caisses de l'Etat, la SFBT remplit ainsi pleinement son rôle de société nationale soucieuse tout autant d'enregistrer des gains économiques tout en remplissant son devoir d'imposition comme il se doit

Cet engagement est d'autant plus avéré lorsqu'on sait que l'entreprise s'appuie sur près de 6 000 salariés et un réseau de 23 unités industrielles réparties sur 15 gouvernorats. Un maillage qui renforce l'économie des régions, complété par des initiatives de mécénat de proximité à l'instar de la réhabilitation lourde de deux complexes scolaires et du parrainage de festival culturel.

La croissance du groupe s'accompagne d'une transition environnementale rigoureuse et durable. En effet, les standards de gestion sont validés par un large éventail de certifications mondiales (ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 27001, 50001), doublé de la conformité financière MSI 20000, label conservé sans interruption depuis 2008.

Quant à la transition écologique, les indicateurs s'accélèrent montrant un groupe qui gagne en latitude en doublant ses performances d'économie d'eau par rapport à l'année précédente, enregistrant 63 181 m³ d'eau préservés en 2025. Il en est de même pour l'investissement dans les énergies propres où les parcs photovoltaïques mis récemment en service à Médenine ont injecté plus de 1,38 million de kWh d'électricité verte en seulement six mois. Le volet social n'est pas en reste puisque le groupe a dispensé 4 260 sessions de formation interne ce qui équivaut à investissement moyen de 10,16 heures par salarié.

Actionnaires récompensés et management plébiscité

Réunie au Sheraton Tunis, l'assemblée des actionnaires a validé à une large majorité la feuille de route du conseil d'administration. Les investisseurs ont acté la distribution d'un dividende de 0,880 dinar par action, actant une revalorisation de 10 % par rapport à l'exercice précédent. Les votes ont également permis de valider le renouvellement partiel des instances dirigeantes, marqué notamment par l'intégration officielle de M. Hédi Zerzeri en qualité d'administrateur dédié aux actionnaires minoritaires. Une décision qui renforce la transparence de la gouvernance de cette valeur phare de la cote tunisienne.

L'horizon 2026 : la rupture stratégique de « Carthage Grains »

Pour pallier l'instabilité des marchés mondiaux et les frictions logistiques internationales, la SFBT mise sur l'agilité et la productivité pour l'exercice à venir. Le grand tournant de l'année 2026 ? Il repose sur l'amorçage opérationnel du projet d'envergure « Carthage Grains » ! Présenté comme le futur quatrième pilier de l'écosystème SFBT, le projet est une incursion stratégique qui s'aligne avec le cœur du groupe. Ce segment inédit offre de nouvelles perspectives de valorisation industrielle à long terme et devrait permettre au fleuron national de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement tout en s'ouvrant de nouveaux relais de croissance.