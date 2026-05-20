Tunisie: Huit entreprises tunisiennes participent au Salon PLMA à Amsterdam

La Tunisie participe aujourd'hui et demain au Salon international des produits à marque de distributeur organisé à Amsterdam avec la présence de huit entreprises tunisiennes.

Dans une déclaration accordée ce mercredi 19 mai 2026 aux informations de la Radio nationale, le directeur de la représentation commerciale tunisienne, Mohamed Iqbal Khaldi, a indiqué que les entreprises participantes opèrent dans le secteur des industries agroalimentaires, notamment l'huile d'olive, les conserves alimentaires de différentes catégories, les dattes tunisiennes ainsi que les épices.

Il a précisé que les produits à marque de distributeur constituent un secteur très développé en Europe, soulignant que ce salon représente une opportunité importante pour les entreprises tunisiennes afin d'explorer les perspectives d'exportation offertes par ce marché.