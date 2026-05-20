Tunisie: Huit entreprises tunisiennes participent au Salon PLMA à Amsterdam

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie participe aujourd'hui et demain au Salon international des produits à marque de distributeur organisé à Amsterdam avec la présence de huit entreprises tunisiennes.

Dans une déclaration accordée ce mercredi 19 mai 2026 aux informations de la Radio nationale, le directeur de la représentation commerciale tunisienne, Mohamed Iqbal Khaldi, a indiqué que les entreprises participantes opèrent dans le secteur des industries agroalimentaires, notamment l'huile d'olive, les conserves alimentaires de différentes catégories, les dattes tunisiennes ainsi que les épices.

Il a précisé que les produits à marque de distributeur constituent un secteur très développé en Europe, soulignant que ce salon représente une opportunité importante pour les entreprises tunisiennes afin d'explorer les perspectives d'exportation offertes par ce marché.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.