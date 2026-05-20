Afrique de l'Ouest: Le Sénégal a atteint un niveau d'exécution 'satisfaisant' des réformes de l'UEMOA en 2025

Dakar — Le Sénégal a atteint en 2025 un taux d'exécution "satisfaisant" de 77 % des réformes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a indiqué le président de la Commission de ladite organisation, Abdoulaye Diop, lundi, à Dakar.

Le pays a fait "une mise en oeuvre satisfaisante des réformes" de l'organisation régionale, a-t-il dit lors d'une réunion d'évaluation des politiques de l'UEMOA au Sénégal.

"Cette évaluation permet aux instances exécutives de l'Union de mesurer les actions mises en oeuvre en vue de l'atteinte des objectifs du Traité de l'UEMOA", a expliqué M. Diop.

C'est une évaluation annuelle permettant d'accélérer l'application des réformes et l'exécution des politiques, programmes et projets communautaires, d'après lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 2025, le Sénégal a réalisé un taux d'exécution global de 76,45 % de 145 réformes et de cinq projets de l'UEMOA, a indiqué son ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Le pays avait réalisé 78,59 % des réformes, programmes et projets communautaires de l'Union en 2024, a-t-il dit, expliquant la baisse de 2,14 points en 2025 par des "replis" notés dans la conduite des réformes en matière de gouvernance économique et des réformes sectorielles.

"Les contreperformances sur la gouvernance économique [...] sont principalement liées au retard de la transmission du rapport 2024 du guichet unique de dépôts des états financiers à la Commission de l'UEMOA", a expliqué M. Diba.

S'agissant des réformes sectorielles, les difficultés ont été signalées dans les secteurs de la culture, du tourisme, de l'artisanat et de l'environnement des affaires, a signalé le ministre des Finances et du Budget.

En revanche, "une bonne évolution a été notée dans l'harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques, dans l'union douanière, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'environnement", a-t-il observé.

Il en est de même pour le développement humain et social, l'énergie et les mines, selon Cheikh Diba.