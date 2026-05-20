Tunisie: Train international Annaba-Tunis-Annaba - Les dessertes suspendues à partir du dimanche 24 mai jusqu'au mercredi 3 juin

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens a annoncé mardi un ajustement exceptionnel du trafic du train international Annaba-Tunis-Annaba à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Dans un communiqué, la société a précisé que les dessertes sur cette ligne seront suspendues du dimanche 24 mai 2026 jusqu'au mercredi 3 juin 2026. Selon la même source, le programme habituel du train international reprendra à partir du jeudi 4 juin 2026 avec des départs d'Annaba vers Tunis les dimanches, mardis et jeudis. Les trajets au départ de Tunis vers Annaba reprendront quant à eux à partir du vendredi 5 juin 2026, les lundis, mercredis et vendredis.