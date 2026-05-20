Tunisie: Coupe du pays quarts de finale - Les arbitres désignés

Les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football pour la saison 2025-2026 se joueront mercredi et jeudi prochains à partir de 15h30.

La première affiche programmée mercredi 20 mai opposera le Club Sportif Sfaxien au Stade Gabésien au stade Taïeb Mhiri de Sfax. La rencontre sera dirigée par l'arbitre Khaled Goueider. Le même jour, l'Espérance Sportive de Zarzis recevra le Club Athlétique Bizertin au complexe sportif de Zarzis sous la direction de l'arbitre lٴمىر Louzif.

Jeudi 21 mai, le Baath Bouhajla accueillera l'Espérance Sportive de Tunis au stade municipal de Bouhajla. Le match sera arbitré par Nidhal Belatif. Enfin, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier affrontera la Jeunesse Sportive d'El Omrane sur la pelouse synthétique de Sakiet Eddaier avec Seifeddine Ouertani au sifflet.