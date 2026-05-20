Tunisie: Coupe du pays quarts de finale - Les arbitres désignés

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football pour la saison 2025-2026 se joueront mercredi et jeudi prochains à partir de 15h30.

La première affiche programmée mercredi 20 mai opposera le Club Sportif Sfaxien au Stade Gabésien au stade Taïeb Mhiri de Sfax. La rencontre sera dirigée par l'arbitre Khaled Goueider. Le même jour, l'Espérance Sportive de Zarzis recevra le Club Athlétique Bizertin au complexe sportif de Zarzis sous la direction de l'arbitre lٴمىر Louzif.

Jeudi 21 mai, le Baath Bouhajla accueillera l'Espérance Sportive de Tunis au stade municipal de Bouhajla. Le match sera arbitré par Nidhal Belatif. Enfin, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier affrontera la Jeunesse Sportive d'El Omrane sur la pelouse synthétique de Sakiet Eddaier avec Seifeddine Ouertani au sifflet.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.