Afrique: Dialogue interreligieux - La communauté layenne porte un message de paix au Vatican

Sur invitation du Saint Pape Leo XIV, une délégation de la communauté layenne a été reçue au Vatican lors d'une audience fraternelle le 9 mai dernier. À cette occasion, Libasse Thiaw Laye, représentant le Khalife Seydina Mouhamadou Al Amine Laye, a remis au souverain pontife le document intitulé « Message de Paix de Seydina Limamou Laye (PSL) », élaboré en février 2023 par le Comité scientifique de la communauté layenne sous la direction de Seydina Issa Laye Thiaw.

Selon Libasse Thiaw Laye, cette audience illustre la portée universelle du message de Seydina Limamou Laye, fondé sur la coexistence pacifique et la fraternité humaine. Il a également mis en avant la vision de « laïcité positive » défendue depuis plusieurs années par Seydina Issa Laye Thiaw, coordonnateur de l'Appel, visant à consolider l'harmonie entre musulmans et chrétiens au Sénégal.

Dans son allocution, le Pape Léon XIV a salué la tradition sénégalaise de tolérance et d'hospitalité. « Vous venez du Sénégal, pays de la teranga, terre de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et croyants d'autres traditions », a déclaré le souverain pontife devant les représentants des confréries et communautés musulmanes sénégalaises ainsi que ceux de l'Église catholique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'Église catholique a insisté sur la nécessité de préserver « ce trésor de fraternité », qu'il considère comme « un bien précieux non seulement pour le Sénégal, mais pour l'humanité tout entière ».

Cette audience au Vatican s'est tenue le 9 mai 2026. Le Pape a reçu plusieurs représentants de différentes confréries du Sénégal en vue d'échanger sur le rôle du dialogue interreligieux dans la préservation de la paix.